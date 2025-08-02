İtalya ve Libya’yla Akdeniz Zirvesi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazını dün İstanbul Üsküdar’daki Hz. Ali Camisi’nde kıldı. Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

RESMİ TÖRENLERLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne geçti. Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’yi kabul etti. Erdoğan, Meloni ve Dibeybe’yi ayrı ayrı resmi törenle karşıladı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, Akdeniz’deki enerji, güvenlik ve göç gibi ortak meseleler masaya yatırıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

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ÜÇ ÜLKEDEN İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzensiz göç hareketleri dahil Akdeniz havzasının maruz kaldığı sınamalarla mücadelede üç ülkenin işbirliğinin önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca, düzensiz göçün kaynağının kurutulabilmesi için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler gerektiğini, bu noktada çok taraflı eşgüdüme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Zirvede, işbirliği komitelerinin toplanmasını müteakip liderlerin bir araya gelerek alınan kararları değerlendirmesi kararlaştırıldı. Gazze’deki İsrail saldırganlığına ve insani trajediye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil ateşkesin tesisi ve insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılmasında uluslararası toplumun üzerine büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. Erdoğan, kalıcı çözümün ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, egemen, bağımsız, coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti’nin kurulması olduğunu vurguladı.

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