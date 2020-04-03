İtalya ve İspanya’ya mektup: Kara gün dostuyuz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Türkiye tarafından tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İtalya’nın başbakanı Giuseppe Conte ve İspanya’nın başbakanı Pedro Sanchez Perez-Castejon’a mektup gönderdi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’ye gönderdiği mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Başbakan, Değerli Dostum.

Hayatını kaybeden İtalyan vatandaşları için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Türkiye, İtalya’nın kara gün dostu olduğunu gösterirken, Avrupa Birliği dahi yardımlar konusunda çeşitli engellere imza atarken, maalesef İtalyan basınında ülkemizi haksız yere itham eden, tıbbi malzemelere el konduğunu ileri süren mesnetsiz haberlere de rastladık. Bu konuda, İtalyan makamlarınca yapılan sağduyulu açıklamalardan duyduğumuz memnuniyeti ayrıca ifade etmek isterim. Sayın Başbakan, mücadelenizde yanınızda olduğumuzu belirterek, en kısa zamanda ulaşacağımıza inandığım sağlıklı günlerde yeniden görüşmeyi temenni ederim.”

Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Perez-Castejon’a gönderdiği mektubunda ise şunları kaydetti: “Sayın Başbakan, Değerli Dostum,

Tüm İspanya halkına ve hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Türkçemizde ‘Dost kara günde belli olur’ diye bir atasözümüz vardır. Avrupa Birliği’nin dahi engeller koyduğu bir ortamda, tüm imkânlarımızı zorlayıp tıbbi malzemelerin ülkemizden ihracatı konusunda, tüm kolaylığı da sergiliyoruz. Hükümetlerarası zirve için sizi ülkemize bekliyorum.”

ERDOĞAN: GÜN FARKLILIKLARI BIRAKMA GÜNÜDÜR



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Karşımızdaki düşmanın adı koronavirüstür. Gün siyasi, etnik, mezhebi tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak ebedi ve ezeli kardeşliğimizi hatırlama günüdür. İstiklal Harbimizde olduğu gibi ortak düşmana karşı birleşme günüdür” dedi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası’nda bir hedefin de dayanışma olduğunu vurguladı. İstanbul’da Huber Köşkü’nden belediye başkanlarına videokonferansla seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şöyle konuştu: “Adı üzerinde bu bir iyilik seferberliğidir. Gönüllü yardımlaşma ve dayanışma kampanyasıdır. Türkiye’de kimse hukukun ve kanunların üstünde değildir. Korona salgınıyla mücadeleyi sulandırmaya, bunu günlük siyasetin malzemesi haline dönüştürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Hepimiz vatanımızın geleceğini ve milletimizin hayatını tehdit eden sinsi bir düşmanla mücadele ediyoruz. Karşımızdaki düşmanın adı koronavirüsüdür. Bunu ancak kenetlenerek yenebiliriz. Gün siyasi, etnik, mezhebi tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak ebedi ve ezeli kardeşliğimizi hatırlama günüdür. Tıpkı İstiklal Harbimizde olduğu gibi ortak düşmana karşı birleşme günüdür. Umut vermek, güven aşılamak, katkı sunmak yerine, karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir. Herkesi bir olmaya, beraber, kardeş olmaya ve birlikte Türkiye olmaya davet ediyorum.”