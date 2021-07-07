İtalya-Türkiye hattında Pistoletto davası

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, İtalyan sanat galerisi Galleria Continua S.R.L., İtalyan Arte Povera akımının ana temsilcilerinden 88 yaşındaki İtalyan Ressam Michelangelo Pistoletto’ya ait bazı eserleri satılması için Nişantaşı’ndaki Artist Sanat Galerisi’nin sahibi Orhan Dağhan Özil’e teslim etti. Galleria Continua S.R.L.’ye göre, Orhan Dağhan Özil bazı eserleri sattı ancak paralarını ödemedi, satılmayan eserleri de iade etmedi. İtalyan sanat galerisi bu gelişme üzerine Orhan Dağhan Özil’le yaptığı sözleşmeyi 26 Ocak 2021’de feshetti ve iki ayrı icra takibi başlattı.

‘4 ESERİ TAKAS ETTİK’

Galleria Continua S.R.L., satılmayan eserlerin iadesi ve satılan eserlerin bedellerinin ödenmesi konusunda Orhan Dağhan Özil ile sahibi olduğu Artist Sanat Galerisi’ne ihtarname gönderdi. Özil ihtarnameye verdiği cevapta 4 eseri takas olarak sattıklarını, diğer eserlerin ise ellerinde güvende olduğunu söyledi. Ardından Orhan Dağhan Özil eserlerin iadesi konusunda 15 Kasım 2020 tarihi için taahhüt verdi.

ESERLERE TEDBİR İSTENDİ

Taahhüt yerine getirilmeyince mahkemeye başvuran Galleria Continua S.R.L.’nin avukatları dilekçelerinde şu iddia ve taleplerde bulundu: “Davalıların elinde bulundurduğu eserlerin mahkeme kanalıyla tespit edilmesini istiyoruz. Maddi ve manevi tazminat hakkımız saklı kalmak kaydıyla davalıların kötü niyetle ellerinde bulundurdukları eserlerin tarafımıza iadesini talep ediyoruz. Ayrıca davalıların elinde bulundurduğu eserlerin üçüncü kişilere devrinin, yerlerinin değiştirilmesinin, başka yerlere taşınmasının, eserler üzerinde her türlü restorasyonun yapılmasının, sergilenmesinin, online ya da fiziki olarak satışa çıkarılmasının ve açık arttırmaya konulmasının önlenmesi için mahkemece ihtiyati tedbir kararı verilmesini istiyoruz. Maddi ve manevi tazminat hakkımız saklı kalmak kaydıyla davalıların kötü niyetle ellerinde bulundurdukları eserlerin tarafımıza iadesini talep ediyoruz.”

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