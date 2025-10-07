İtalya Savunma Bakanlığı Heyeti Baykar teknolojisini yerinde inceledi

Haberin Devamı

İtalya Savunma Bakanlığı heyeti, Baykar'ın Tekirdağ ve İstanbul'daki tesislerine önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. İtalya heyeti ziyaret sırasında Baykar'ın yüksek teknolojiye sahip platformlarının kabiliyetlerini yerinde görme fırsatı buldu.

İTALYA’DAN ÜST DÜZEY KATILIM



Heyete İtalya Savunma Bakan Yardımcısı Matteo Perego di Cremnago başkanlık etti. İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Antonio Conserva ve İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Carmine Masiello, İtalya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Koramiral Giuseppe Berutti Bergotto’nun yanında İtalyan savunma sanayii devi Leonardo'dan Strateji ve İnovasyondan Sorumlu Eş Başkan Simone Ungaro ile İş Geliştirmeden Sorumlu Eş Başkan Carlo Gualdaroni de ziyarette hazır bulundu. Heyette İtalyan ordusunun hava, kara ve deniz komutanlıklarının farklı birimlerinden komutanlar da yer aldı.

SSB BAŞKANI VE KOMUTANLAR EŞLİK ETTİ



İtalyan heyetine ziyaret sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın yanı sıra Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci eşlik etti.

ÇORLU'DA UÇUŞ VE ATIŞ GÖSTERİMİ



Heyetin ilk durağı Baykar'ın Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi oldu. Burada misafir heyete yönelik özel bir uçuş gösterimi düzenlendi. Gösterim kapsamında Bayraktar TB3 SİHA, Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı bir uçuş gösterisi gerçekleştirdi. Gösterim sırasında Bayraktar TB3 SİHA, ROKETSAN tarafından üretilen MAM-L mühimmatları ile başarılı bir atış gösterimi de icra etti.

İSTANBUL'DA BRİFİNG



İtalya heyeti Çorlu'daki temasların ardından Baykar'ın İstanbul'daki ana yerleşkesi olan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne geçti. Burada Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Baykar'ın proje yöneticileri tarafından heyete, devam eden projeler ve gelecekteki teknolojik vizyon hakkında kapsamlı bir brifing verildi. Ziyaret yapılan sunumlar ve görüşmelerin ardından heyetin İstanbul'dan ayrılmasıyla sona erdi.