İtalya Konsolosluğu Nerededir? İtalyan Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri

Avrupa ülkelerinin pek çok konsolosluğu ülkemizde yer alır. O konsolosluklardan birisi de İtalya konsolosluğudur. İtalya konsolosluğu gerek vize işlemleri gerekse de diğer işlemler için belirtilen mesai saatleri içerisinde hizmet vermektedir.

İtalya Konsolosluğu Nerededir?

İtalya Konsolosluğu İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunur.

İtalyan Konsolosluğu Adresi

Adres: Tom Tom Kaptan Sokak No:5, 34433 Beyoğlu/İstanbul

İtalyan Konsolosluğu Telefon Numarası

İtalyan konsolosluğunun hem İtalyanca hem de Türkçe telefon numarası bulunuyor.

İtalyanca Telefon No:+90 555 458 58 44

Türkçe Telefon No: +90 555 234 19 06

İtalyan Konsolosluğu İletişim Bilgileri

İtalyan konsolosluğunun fax numarası ve bölümler için e-mail adresi bulunur. İşte İtalyan konsolosluğu iletişim bilgileri;

Fax No: +90 312 457 42 80

E-Mail: ambasciata.ankara@esteri.it

İtalyan Konsolosluğu Çalışma Saatleri

İtalyan konsolosluğu Cumartesi ve Pazar hariç tüm gün hizmet vermektedir. İşte İtalyan konsolosluğunun çalışma saatleri;

Pazartesi: 09:00 - 16:30

Salı: 09:00 - 16:30

Çarşamba: 09:00 - 16:30

Perşembe: 09:00 - 16:30

Cuma: 09:00 - 14:30

Cumartesi: Kapalı

Pazar: Kapalı

Vize işlemleri için konsolosluğa gelecek kişiler için hafta içi her gün 9:15 - 12:30 arası hizmet veriliyor. İtalya konsolosluğu resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir. Ayrıca İtalya'nın resmi günlerinde de yine konsolosluk hizmet vermiyor.