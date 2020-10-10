İtalya karargâhında işbirliği mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve İtalya’nın Akdeniz’in iki büyük ülkesi olduğunu belirterek, her iki ülke arasındaki ekni işbirliğinin bölge için son derece önemli olduğunu söyledi.

Resmi ziyaret kapsamında İtalya’ya giden Akar, dün İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi. Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda yapılan görüşmeye gelişinde askeri törenle karşılandı. İki ülkenin milli marşının çalınmasından sonra Akar tören kıtasını selamladı. Bir süre baş başa görüşen Akar ve Guerini daha sonra heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel askeri ve güvenlik konularının yanı sıra Libya ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler, Azerbaycan, savunma sanayi işbirliği konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Guerini ile yaptığı görüşme sonrası Akar, şu açıklamayı yaptı:

‘ERMENİSTAN İŞGALİ BİTİRMELİ’

“Sorunun çözülebilmesi için Ermenistan’ın bir an önce işgal ettiği topraklardan çıkması lazım ve oraya getirdiği paralı askerlerini ve teröristleri de bölgeden süratle çıkarması lazım. Böyle olduğu takdirde ateşkesin hemen sağlanacağını söyleyebiliriz. Fakat işgal bitmeden, teröristler, paralı askerler oradan çıkarılmadan herhangi bir şekilde oradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizin durmasını beklemeyin.”

Akar ve Guerini selamlaşırken, salgın önlemini unutmadı.

YUNANİSTAN’LA GÖRÜŞME

Akar, Yunanistan’la askeri heyetler arasındaki teknik düzeydeki toplantının ilkinin dün NATO Karargahında yapıldığını da açıkladı ve şunları söyledi: “Kazaların ve olayların önlenmesi için alınacak mekanizmalar konusunda prensip kararına varmıştık. Şimdi bu mekanizmanın nasıl kurulacağı konusundaki ayrıntılar da yine bu heyetler tarafından görüşülmektedir. Bu çalışmaları gerçekten destekliyoruz, destekledik.” Akar Türkiye ve İtalya’nın Libya konusunda benzer görüşleri paylaştığını memnuniyetle müşahede ettiğini de belirtti.