İtalya eğitim vizesinde ‘durma’ yok

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Özellikle çocuğunu yurtdışında okutmak isteyen aileler için konu hassasiyetini koruyor. İşte bu hassasiyet bazen asılsız haber ve kaygılara da neden olabiliyor. Bunun son örneği İtalya vizesi ile ilgili haberlerde yaşandı. İtalya vizesi için yetkili kurum olan iData, üç yıllık lisans ve yüksek lisans, yıllık Erasmus programları, tek derslik üniversite eğitimleri, sanat ve müzik alanındaki üniversite programları için hiçbir koşulda vize başvurusu kabul edilmeyeceğini duyurdu. Sosyal medyada “İtalya öğrenci vize başvuruları durduruldu” yönündeki haberleri yurtdışı eğitim danışmanlık firmalarının kurduğu dernekler yalanladı. iData önceki gün açıklamasını geri çekti.

HER YIL KASIMDA KAPANIR

“İtalya öğrenci vize başvurularını durdurmadı” diyen Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği Başkanı Osman Yılmaz şöyle konuştu: “İtalya’da eğitim vizesi randevuları her yıl temmuz-kasım arasında yapılır. 10 yıldır böyle. Bu yıl 29 Kasım’da kapandı. Başvuruların bu tarihte sona ereceğini ocak ayından bu yana biliyorduk.

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Bunun en önemli sebebi de üniversitelerde derslerin çoktan başlamış olması. Şu an itibarıyla yapılabilecek herhangi bir vize başvurusu, Noel tatili gibi uzun bir aranın ardından yani ilk eğitim döneminin sonunda cevap bulacak. Bu durumda da öğrenciler bir dönem kaybetmiş olacak. Bu sebepten İtalya vize başvurularını belirli dönemlerde alıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıl için randevular, belirlenen tarihlerde yeniden aktif hale gelecek.”

3 AYDA 3 BİN BAŞVURU

Yılmaz, İtalyan Konsolosluğu’nun bu yıl 3 ayda 3 binden fazla başvuru aldığını açıkladığını kaydederek, “İtalya hem ücretsiz ve köklü üniversiteleri hem de avantajlı eğitim burslarıyla büyük talep gördü. Ancak, başvuru sayısındaki ciddi artış sebebiyle vize reddi sayısı da yükseldi. Yoğun talep bazı aksaklıkların yaşanmasına neden olabilir. Ancak öğrenci vizelerinin iptali asla söz konusu değil. 2024 döneminde vizeye başvuran öğrencilerimiz en çok sponsorlarının finansal durumunu ispatlama noktasında zorlandı. Örneğin annesi babası ayrı, 18 yaşındaki bir öğrencinin finansal sponsoru dedesi. Farklı kültüre sahip bir ülkeye dedenin neden sponsor olduğunu çok iyi anlatmanız gerekiyor. Bu nedenle 2025 döneminde İtalya’da eğitim almayı hedefleyen öğrencilerin başvuru süreçlerini dikkatle planlaması çok önemli.”

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RUTİN UYGULAMA

Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği (UED) Başkanı Eren Göker ise “2025-2026 akademik yılında, İtalya’da üniversite eğitimi alacak öğrenciler vize başvurularını geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi önümüzdeki haziran ayından itibaren yapabilecek. İtalya’da kısa süreli Erasmus programlarına katılacaklarla şubat ayında üniversite eğitimine başlayacaklar veya 3 aydan fazla dil eğitimi alacak olanların vize başvurularında ise sorun bulunmuyor.”