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İtalya Başbakanı Beştepe’de

#Draghi#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Beştepe
İtalya Başbakanı Beştepe’de

İtalya Başbakanı Draghi, dün Erdoğan’ın daveti üzerine geldiği Beştepe’de resmi törenle karşılandı.

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Draghi’nin makam aracına Cumhurbaşkanlığı’nın önündeki caddede süvariler eşlik etti. Erdoğan da Draghi’yi makam aracının önünde karşıladı. İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından Draghi tören kıtasını Türkçe “Merhaba asker” diyerek selamladı. Erdoğan ile Draghi, iki ülke heyetlerinin takdiminin ardından iki ülke bayrakları önünde poz verdi. Erdoğan ile Draghi, baş başa görüşmelerinin ardından Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi oturumuna başkanlık etti.

İki lider, başta Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılmasına dönük diplomatik girişimler olmak üzere gıda ve enerji krizi gibi başlıkları ele aldı. Türkiye ile İtalya arasında ilki 2008’de İzmir’de, ikincisi 2012’de Roma’da düzenlenen hükümetler arası zirvenin dünkü üçüncü oturumunda iki ülke ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirildi.

İtalya Başbakanı Beştepe’de


TÜRKÇE SELAM

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Draghi’nin makam aracına Cumhurbaşkanlığı’nın önündeki caddede süvariler eşlik etti. Erdoğan, Draghi’yi Cumhurbaşkanlığı’nın ana giriş kapısında karşıladı. Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Draghi’nin tören kıtasını Türkçe “Merhaba asker” diyerek selamlamasının ardından iki lider, heyetlerini birbirine tanıştırdı.

 

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#Draghi#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Beştepe

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