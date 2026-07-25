×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İtalya açıklarında acı olay! İki Türk kaptan hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Italya#Gemi#Kaptan
İtalya açıklarında acı olay İki Türk kaptan hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 00:59

Almanya’nın Bremen Limanı’ndan Türkiye’ye doğru seyir halindeki Malta bayraklı "Amisos" isimli kargo gemisinde meydana gelen olayda, iki Türk denizci yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

 

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Edinilen bilgilere göre, geminin 2. Kaptanı Osman Mete Kuru ile 4. Kaptan Suat Arı’nın denetim veya bakım amacıyla geminin kapalı bir bölümüne girdikleri, burada havasız kalarak hayatlarını kaybettikleri ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.

Olayın ardından İtalya’da adli makamlar tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, gemi idari gözetim altına alındı. Yetkililer, kapalı alan güvenlik prosedürlerine uyulup uyulmadığını ve olayda ihmal bulunup bulunmadığını araştırıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Italya#Gemi#Kaptan

BAKMADAN GEÇME!