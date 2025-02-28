İşyerinde mobbingin bilançosu çıktı

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Bakan Işıkhan özetle şunları söyledi:

“2011 tarihinde ‘İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi’ konulu genelge yayımlanmıştır. 2011 yılından beri ALO 170 hattına başvuran kişilerin yüzde 93’ü mobbing kapsamında psikologlardan destek ve bilgi almıştır. Kamu ve özel sektör itibarıyla başvuruda bulunan kadın çalışanların yüzde 23.96’sı, erkek çalışanların ise yüzde 27.60’ı 29 ile 33 yaş aralığındadır. Bu genelgeyle Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu kurulmuştur.

İSTİFAYA ZORLAMA KÖTÜ MUAMELE

Mobbing olgusunun ortaya çıkma sebepleri arasında en çok yani yüzde 37.78 oranıyla saldırganın kişilik özelliği yer almaktadır. Mobbing başvurusunda bulunan çalışanların şikâyet dağılımına baktığımızda, yüzde 50’lik bölümünü istifaya zorlama, kötü muamele ve görev değişikliği oluşturmaktadır.

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19 Mart 2011 ile 30 Kasım 2024 tarihleri arasında toplam 144 bin 392 adet mobbing ile ilgili Alo 170 üzerinden alınan çağrıların yüzde 81 oranla özel sektör çalışanlarından yani 117 bini, yüzde 19 oran ile kamu sektörü çalışanlarından gelmiştir.

Doğumda izinlerin artırılması ve işçi-memur arasındaki ayrımı giderici yönde çalışmalarımıza başladık. İzin sürelerinin daha da artırılması için çalışmalar yapıyoruz.”

