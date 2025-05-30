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İsyan ettiren rapor

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Mahmut Aşar#Rapor
İsyan ettiren rapor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 07:00

8 ay önce trafik kazası sonucu yaralanıp, tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden Mahmut Aşar için ‘doğal ölüm’ raporu verildi. Aile, raporun usulsüz düzenlendiğini ileri sürdü.

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Adana Yüreğir’de 8 ay önce tali yoldan çıkan S.A. yönetimindeki 52 NC 727 plakalı otomobil, evine dönen Mahmut Aşar’ın (26) kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Aşar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İç kanama ve kafa travmasından kaynaklı beyin kanaması şikâyetleriyle yoğun bakım ünitesinde aylarca tedavi gören Mahmut Aşar, 27 Mayıs’ta yaşam savaşını kaybetti. Aşar hakkında ölüm raporu düzenlendi.

‘BUNU YAPAN YARGILANMALI’

Aşar’ın ölümü rapora ‘doğal ölüm’ olarak geçti. Aşar ailesi, durumu polise bildirip şikâyetçi oldu. Aynı zamanda hastane önünde bir araya gelen Aşar ailesi, hazırlanan ölüm raporuna tepki gösterdi. Mahmut Aşar’ın ağabeyi Ömer Aşar, raporun usulsüz düzenlendiğini ileri sürerek, “Kardeşim bundan 8 ay önce trafik kazası geçirdi. Hastaneden ölüm haberi geldi. Bizler de cenazemizi almaya geldik. Fakat düzenlenen raporda ölüm şekli ‘doğal ölüm’ olarak gösterildi. Şu an bu raporun neden böyle düzenlendiğini anlamak için muhatabımızı arıyoruz. Bunun çözülmesini istiyoruz. Bize raporun düzeltileceği söyleniyor. Bizim için raporun düzeltilmesi önemli değil, bu raporu düzenleyenin yargılanmasını istiyoruz. Gereken her türlü şikâyette bulunduk. Başkalarına da yapılmasını istemediğimiz için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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Hastane yönetimi ise konuyla ilgili inceleme başlattıklarını bildirdi.

 

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#Adana#Mahmut Aşar#Rapor

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