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İHA
Haber Giriş: 04.02.2020 - 10:09,Son Güncelleme:/

İsyan ettiren olay! 'Üstü kirli' diye çocuğu indirdi, yolcuyu dövdü

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Bursa'da özel halk otobüsü şoförü "üstü ve ayakları kirli" diye bir çocuğu otobüsten indirdi. Öfkeli şoför, kendisine tepki gösteren bir yolcuyu ise darp etti.

Olay, Bursa'da özel bir halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üstü ve ayakkabıları kirli olan bir çocuk otobüse binmek istedi. Kartını okutan çocuk daha sonra içeri doğru yürüdüğü sırada otobüs şoförü ayağındaki çamur yüzünden sinirlenerek çocuğu aşağı indirdi.

Durumu fark eden yolcular şoföre tepki göstermeye başladı. Bir yolcunun ise kaydettiği görüntülerde otobüs şoförü bir yolcunun üzerine yürüdü. Yanında bir yakını daha olan şoför, yolcuyu darp etti, hızını alamayınca ise boğazını sıkarak boğmaya kalktı.

O anları kayıt altına altına yolcu, sosyal medyada bunları yayınlayınca şoföre tepki yağdı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

İsyan ettiren olay Üstü kirli diye çocuğu indirdi, yolcuyu dövdü

İsyan ettiren olay Üstü kirli diye çocuğu indirdi, yolcuyu dövdü

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