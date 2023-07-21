İsyan ettiren karar! Sevgilisinin kızına istismara 15 yıl hapis verildi

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Öğretmenin durumu bildirmesi üzerine, anne şikâyetçi oldu. Suçlamayı reddeden Y.B. tutuklandı. Savcı, sanık hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 24 yıla kadar hapis isteminde bulundu. Sanığın yargılanmasına pazartesi günü devam edildi. Duruşmada söz verilen anne S.Ç., “Kızımın doğum gününde böyle bir olay yaşanmıştır. Bir daha kızımın doğum gününü kutlayamayacağız” dedi.

‘CEZA YETERSİZ’

Mahkeme heyeti, sanığı ‘18 yaşından küçük çocuğa yönelik cinsel istismar’ suçundan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırırken, mağdur çocuğa bakım gözetim yükümlülüğü bulunduğundan cezayı 15 yıl hapis olarak değiştirdi. Kararı istinafa taşıyacaklarını söyleyen mağdur çocuk ve annesinin vekili avukat Ali Balcı, “Mevcut deliller ışığında sanığın ‘nitelikli cinsel istismar’ suçunu işlediği sabittir ancak buna rağmen, heyet çocuğun cinsel istismarı suçundan hüküm kurup eksik ceza tayininde bulundu. Verilen cezanın yetersiz olduğunu düşünüyoruz” dedi.