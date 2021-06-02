İsyan ettiren karar! Marketteki sıra tartışmasında 3 jandarma görevlisini yaraladı, serbest kaldı

Ege Berk Ç., jandarma görevlilerinden birine yumruk attı. Elindeki bıçağı, jandarma görevlilerine rastgele savurdu. Daha sonra olay yerinden kaçtı. Jandarmalardan biri sağ elinden ve sağ pazısından, biri boynundan, diğeri de sağ kolundan bıçaklanarak yaralandı. Ege Berk Ç. ertesi gün polis tarafından gözaltına alınarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkarıldı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Jandarma görevlilerinin avukatı Maşallah Maral, “Bir müvekkilimin ensesine 18, diğerinin de koluna 19 dikiş atıldı. Birinin de kolunda doku kaybı var. Şahsın 7 suç kaydı var. Tutuklanması gerektiğini dile getirmemize rağmen serbest dolaşıyor” diye tepki gösterdi.

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