İsyan ettiren karar

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Karabük’te geçen yıl 30 Haziran’da, dönemin Karabük Valisi Fuat Gürel’in oğlu Ali Emre Gürel’in (21) kullandığı 45 B 5576 plakalı otomobil, Safranbolu yönüne giderken kavşaktan yola çıkan Salih Portakal yönetimindeki 78 AH 435 plakalı otomobile çarptı. Kazada Salih Portakal (71) ile eşi Behiye Portakal (69) yaşamını yitirdi, Ali Emre Gürel ve yanındaki Bedirhan Erdoğan (20) yaralandı. Tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra gözaltına alınan Ali Emre Gürel, tutuklandı. Ancak Gürel, avukatının itirazıyla 37 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gürel hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İNDİRİMLİ CEZA ALDI

Kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda Salih Portakal’ın geçiş üstünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle 8/6 oranla, Ali Emre Gürel’in ise hızının saatte 127 kilometre olması nedeniyle, hız sınırını ihlal ettiği gerekçesiyle 8/2 oranla kusurlu olduğu tespit edildi. Dava sürerken Karabük Valisi Fuat Gürel, son Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliğine atandı. Davanın karar duruşmasında Ali Emre Gürel, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın geçmişi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar dikkate alınarak cezasını 2 yıl 11 aya düşürdü. Mahkeme, Gürel’in hakkında adli kontrol uygulamasının da kaldırılmasına hükmetti.

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‘İKİNCİ KEZ SARSILDIK’

- Kazada ölen Salih-Behiye Portakal’ın oğlu Erdem Portakal’a, babasının kazada 8/6 oranla kusurlu sayılması nedeniyle, Ali Emre Gürel’in otomobilinde meydana gelen 174 bin 258 TL'lik hasar için ödeme emri geldi. Kastamonu İcra Dairesi’nden gelen ödeme emrinde, hayatını kaybeden Salih Portakal’ın yasal mirasçısı olması sebebiyle Erdem Portakal'ın ödeme yapması gerektiği belirtildi. İcra dairesinden gelen yazıda ödemenin yapılmaması halinde 7 gün içinde icra işlemlerine başlanacağı belirtildi. Erdem Portakal, “Bu olayla ikinci kez sarsıldık. İtiraz ettik. Yasal süreç devam ederken, karşı tarafın bizden ödeme talep etmesi yasal değil, bunu ahlaki de bulmuyoruz” dedi.

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Erdem Portakal