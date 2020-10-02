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Gündem
Emin YEŞİL/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 02.10.2020 - 11:40 | Son Güncelleme:

İsyan ettiren akılsızlık! 6 yaşındaki çocuğa bunu yaptırdılar

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İstanbul Sultangazi'de bir kişi, 6 yaşındaki çocuğun eline silah vererek ateş açtırdı ve yetmezmiş gibi bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde havaya ateş ettirilen küçük çocuk"Nasıl sıktım ama" diyor.

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  • Sultangazide çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi
  • Sultangazide çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi
  • Sultangazide çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi
  • Sultangazide çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sultangazi Yayla Mahallesi'nde S. K. isimli kişi, 6 yaşındaki kız çocuğunun eline kurusıkı tabanca vererek, havaya iki el ateş ettirdi. Çocuğun o anlarını cep telefonu kamerasına kaydeden S.K., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"NASIL SIKTIM AMA"

Görüntülerde küçük çocuğun "Abi korkuyorum ama neyse" deyip silahın tetiğine basarak havaya ateş ettiği görülüyor. Yeniden havaya ateş eden küçük çocuğun "Nasıl sıktım ama" dediği görüntülere yansıyor.

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