İsviçre’ye PKK/YPG notası

Terör örgütüne sözde bir temsilcilik açılması izni verilmesinden dolayı İsviçre’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı’na davet edilerek protesto edildi ve konuyla ilgili izahat istendi.

KENDİLERİ HEDEF ALINMIYOR DİYE...

Dışişleri Bakanlığı, maslahatgüzara kanlı terör örgütünün ve iltisaklı gruplarının dernek ya da sivil toplum örgütü gibi isimler altında propaganda ve meşruiyet kazanma girişimlerine hiçbir şekilde izin verilmemesi ve terör propagandasına derhal son verilmesi gerektiğinin bildirildiğini vurguladı. Dışişleri’nden yapılan açıklamada, “Kendilerini hedef almıyor diye, terör örgütlerine kucak açanlara bu illetin bir gün kendilerini de vurabileceğini hatırlatıyoruz” denildi.

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