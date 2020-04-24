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AA
Haber Giriş: 24.04.2020 - 10:07,Son Güncelleme:

İsviçre'den getirilen 155 Türk vatandaşı Amasya'da yurda yerleştirildi

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İsviçre'den getirilen 155 Türk vatandaşı Amasya'da yurda yerleştirildi
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İsviçre'den, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 155 Türk vatandaşı Amasya'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, ramazan ayını ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, İsviçre'den 155 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Merzifon Havalimanı'na indi.

Apronda pasaport kontrolü yapılan ve sağlık taramasından geçirilen yolcuların bavulları, AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.

Vatandaşlar otobüslerle, karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hüsnüşah Hatun Öğrenci Yurdu'na getirildi ve burada AFAD ve yurt görevlilerince karşılanarak odalarına yerleştirildi

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