İsviçre’de konuşan Özel: İlk seçimde iktidarız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsviçre’de Almanca yaptığı konuşmasında, Lozan ve Montrö anlaşmalarının imzalandığı ülkede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Modern Türkiye’nin kuruluşunda büyük değeri olan Lozan Antlaşması’nın imzalandığı ülkede bulunmaktan mutluluk duyuyorum” diyen Özel, Avrupa’da yükselen otoriter eğilimlere karşı uluslararası sosyal demokrat dayanışmanın önemine vurgu yaptığı konuşmasında özetle şunları söyledi: “Dünyada yükselen otoriterliğe karşı enternasyonal dayanışmayı güçlendirmek çok önemli. Lideri olduğum parti, modern Türkiye’nin kurucusu ve en köklü partisidir. Avrupa’dan Türkiye’ye bakanlar, bir yanda demokrasi krizi yaşayan bir ülkeyi, diğer yanda ise güçlü bir güvenlik kapasitesi ve savunma sanayisine sahip bir Türkiye’yi görüyor. Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisi kurulurken Türkiye’nin bu mimarinin dışında kalması mümkün değildir.”

CHP İŞBAŞINA GELECEK

Bu durumun Avrupalı dostların aklında önemli bir soruyu gündeme getirdiğini kaydeden CHP Lideri şöyle konuştu: “Demokrasi mi, güvenlik mi? Bu soruya biz net bir yanıt veriyoruz: Türkiye’de ilk seçimlerde hem güvenlik hem demokrasi diyen CHP iktidarı işbaşına gelecektir. Biz ilk seçimlerde Türkiye’de CHP’nin iktidar olacağını biliyoruz. Tüm kamuoyu araştırmalarında birinci parti olarak çıkmamız iddiamızı doğruluyor. Her hafta ülkemizin farklı şehirlerinde büyük mitingler düzenliyoruz. Bu mitinglerde halkımızın demokrasiye olan inancını ve bağlılığını çok net görüyoruz.”

GÜVENLİK PAZARLIK KONUSU OLAMAZ

Türkiye’nin Avrupa güvenlik mimarisinin eşit ortağı olduğunu söyleyen ve “Türkiye’nin yalnızca bir güvenlik sağlayıcısı olarak görülmesini asla kabul etmiyoruz” diyen Özel, mülteci anlaşmalarına ve güvenlik-demokrasi pazarlıklarına da tepki gösterdi: “Yaşamsal meselelerin pazarlık konusu yapılmasına karşıyız. Dün mülteci pazarlıklarına nasıl karşı çıktıysak, bugün de güvenlik ve demokrasinin pazarlık konusu yapılmasına karşı çıkıyoruz. Demokrasi yalnızca bir ülkenin değil, tüm dünyanın ortak meselesidir. Her fırsatta demokrasiyi savunmak için uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yapıyoruz. Dayanışırsak tüm dünyada otoriterlik yıkılır, dağılırsak otoriterlik galip gelir.”