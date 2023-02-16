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İsviçre’de kek satarak yardım topluyorlar

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#DEPREM#Yardım #KEK
İsviçre’de kek satarak yardım topluyorlar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 07:00

İsviçre’nin Solothurn kantonunda yaşayan kuzenler Zümra Melek Çalışkan ve Nisanur Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için kek satarak yardım topluyor.

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İsviçre’de doğup büyüyen ilkokul 4’üncü sınıf öğrencileri Melek ve Nisanur Türkiye’de depremden etkilenen çocuklara yardım toplamak için kolları sıvadı. Kitaplarını satışa çıkartan iki kuzen, ailelerinin yaptıkları kekleri de satarak yardım toplamaya başladı.

Depremi televizyondan haber aldığını söyleyen 10 yaşındaki Melek, “Kendimi depremden etkilenen insanların yerine koydum ve onları biraz daha iyi anlayabildim. Onlara yardım etmek için neler yapabileceğimi düşündüm ve aklıma bu fikir geldi. İlk olarak kullanmadığım kitap ve oyuncaklarımı satmak için topladım. Büyüklerin de benden alabileceği bir şeyler yapmak istedim ve en sonunda annemle kek yaptık. Kekleri alanlar çok iyi bir şey yaptığımızı söylüyor. Bazıları bir şey almadan depremzedelere yardımda bulunuyor” dedi. 

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#DEPREM#Yardım #KEK

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