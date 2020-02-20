MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİşveren, işçi ve yargı ilk kez bir araya gelecek
GeriGündem İşveren, işçi ve yargı ilk kez bir araya gelecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 20.02.2020 - 22:31,Son Güncelleme:/

İşveren, işçi ve yargı ilk kez bir araya gelecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İşveren, işçi ve yargı ilk kez bir araya gelecek
Abone Olgoogle-news

İstanbul’da düzenlenecek olan “Çalışma Hayatı Buluşmaları”nda bir ilk yaşanacak. Açılış konuşmasını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un gerçekleştireceği program kapsamında, işveren, işçi ve yargı tarafları ilk kez bir araya gelecek

İstanbul’da yarın ilki düzenlenecek olan “Çalışma Hayatı Buluşmaları” programı kapsamında, iş davalarında zorunlu arabuluculuk, iş sözleşmesinin feshi ve feshe bağlı haklar, belirli süreli iş sözleşmesi, yurtdışı işçi istihdamı konuları ele alınacak.  Açılış konuşmasını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un gerçekleştireceği program kapsamında, işveren, işçi ve yargı tarafları ilk kez bir araya gelecek 

TOBB, MÜSİAD, YASED gibi kurumların katılımıyla yapılacak programda, işveren adına TİSK ile TOBB, işçi adına da TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ birer sunum gerçekleştirecek. Programda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de bir konuşma gerçekleştirecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle