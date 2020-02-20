İşveren, işçi ve yargı ilk kez bir araya gelecek

İstanbul’da yarın ilki düzenlenecek olan “Çalışma Hayatı Buluşmaları” programı kapsamında, iş davalarında zorunlu arabuluculuk, iş sözleşmesinin feshi ve feshe bağlı haklar, belirli süreli iş sözleşmesi, yurtdışı işçi istihdamı konuları ele alınacak. Açılış konuşmasını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un gerçekleştireceği program kapsamında, işveren, işçi ve yargı tarafları ilk kez bir araya gelecek

TOBB, MÜSİAD, YASED gibi kurumların katılımıyla yapılacak programda, işveren adına TİSK ile TOBB, işçi adına da TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ birer sunum gerçekleştirecek. Programda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de bir konuşma gerçekleştirecek.