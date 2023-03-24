İsveç’ten sıcak mesajlar... ‘1739’dan bu yana ittifakız’

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İsveç’in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, Türkiye-İsveç ilişkilerini Hürriyet’e değerlendirdi. İstanbul öncesi yaklaşık 8 yıl İsveç’in Moskova Büyükelçisi olarak görev yapan Ericson’un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik için birlikte başvurması stratejik bir yön değişikliğidir. Finlandiya’nın NATO üyeliği İsveç olmadan tamamlanmış sayılmaz. Bunu anlamak için ittifaka (NATO) daha geniş bir perspektiften bakmak gerekiyor. İsveç olmadan Finlandiya nasıl savunulabilir? Tüm savunma planları, tatbikatlar, uygulamalar tek bir bağlamda ve birlikte ele alınabilir. Ortada NATO’ya üye olmayan bir İsveç varken, birlikleri nasıl Norveç’ten Finlandiya’ya gönderebilirsiniz? ABD’den Baltık Denizi’ne nasıl uçabilirsiniz?

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TERÖRLE MÜCADELE YASASI

- Türkiye’nin terörle ilgili endişelerinin farkındayız. Bunlara sadece saygı duymuyoruz, aynı zamanda bunlarla ilgili Türk yetkililerle sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Terörle mücadele konusundaki işbirliğimizi geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu uzun süredir devam eden bir süreç. Hatta anayasamızın dahi değişmesiyle sonuçlandı. Çıkarılması planlanan terörle mücadele yasası şu an parlamentoda görüşülüyor. Yeni yasa ile terör örgütüne katılım kapsamı genişletilecek. Terör finansmanı konusunda sadece para akışı değil bu kişilere materyal desteği veren, örneğin barınma imkânı sunan kişiler de terör suçu kapsamında değerlendirilecek. Bunlar NATO’ya katılım sonrası değişmeyecek.

SİLAH AMBARGOSU

- Türkiye’ye karşı hiçbir zaman resmi bir silah ambargosu olmadı. Ancak ‘İhracat Kontrol Ajansı’ (ISP) Türkiye’ye silah satışlarına verilen lisansları iptal etti. Artık Türkiye ile İsveç müttefik oldu. Bu perspektif değişikliği ile, ISP’nin hesabı değişti.Şu an Türk hükümetinden gelecek her tür talep bu çerçevede değerlendirilecek ve onaylanacaktır. Çünkü artık aynı askeri ittifaktayız.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

- Rusya, Ukrayna’ya tam ölçekli olarak saldırdı. 2014’ten beri durum bu. Bu elbette İsveç’i çok etkiledi. 200 yıllık savunma politikamızı değiştirdik. NATO’ya üyelik için başvurduk. Rusya’nın saldırısı Avrupa’nın güvenlik mimarisini değiştirdi.

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İsveç’in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson

ROCK STAR HAVASINDA

- İstanbul öncesi Rusya’da toplam 9 yıl görev yapan Ericson, Washington’da siyasi konsolos, New York’ta BM Misyonu Konsolosu görevlerinde bulunmuş.

- İsveçli diplomatlar arasında İstanbul Konsolosluğu ‘görev yapılacak en iyi yerlerden biri’ olarak biliniyor. Eski büyükelçi de kendi isteğiyle İstanbul Konsolosluğu’na talip olmuş. Görev süresi ağustos ayında sona eriyor.

- Büyük bir müzik tutkunu ve 9 yaşından beri gitar çalıyor. Özenle burduğu bıyıkları oldukça dikkat çekici. Adeta bir rock star havası var.

- Eşi Stina Stoor İsveç’te tanınmış bir yazar.Ericson’un sosyal medya hesabının açıklama kısmında “Stina Stoor’un eşi olmaktan gurur duyuyor” diye yazıyor.

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‘HİÇ SAVAŞMADIK’

İsveç burada, bu binada 1757 yılından beri bulunuyor” diyen Peter Ericson: “266 yıldır buradayız. Bu süreçte İsveç-Türkiye ilişkilerinde birçok iniş-çıkış olmuş. Ama çoğunlukla ‘çıkış’ olduğunu söyleyebiliriz. 1739’da İsveç ile Osmanlı arasında ittifak, birlik ve dostluk anlaşması imzalanmış. Bir bakıma savunma ittifakı kurulmuş. Yani ilişkilerimiz çok köklü. Her iki ülke de tarih boyunca Rusya ile komşu olmuş, bunu idare etmeye çalışmış. Türkiye ile İsveç tarih boyunca hiç savaşmamış. Daima ortak çıkarlar etrafında buluşmuşuz. Bence bu çok önemli.

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İsveç ile Osmanlı arasında 1739’da imzalanan savunma anlaşmasının dönemin Osmanlı Padişahı I. Mahmud tarafından tasdiklendiği tarihi belge, İstanbul’daki İsveç Sarayı’nın duvarında asılı.

‘KURAN YAKMA’ EYLEMİNİN SONUÇLARI

BAŞKONSOLOS, “Kuran yakma eylemi birçok açıdan huzursuzluğa yol açtı. Hükümet ve İsveçlilerin çok büyük bir bölümü İslamofobik eylemlere karşı. Bu tür eylemleri reddediyoruz” diyor: “Kuran yakma eylemi kötüydü. Çok talihsiz sonuçları oldu. Bir süredir kalabalık etkinlikler yapamıyoruz. Personelimizin çoğu evden çalışmaya başladı. İsveç polisi de İsveçlilerin hedef haline geldiği konusunda uyarılarda bulunuyor. İşte Kuran yakma eyleminin sonucu bu.”