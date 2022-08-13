İsveç’ten göz boyama hamlesi! FETÖ’cü yerine dolandırıcı

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Türkiye, NATO’ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya ile ilk mutabakat toplantısını 26 Ağustos’ta yapmaya hazırlanırken, PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının iade taleplerine olumlu karşılık vermeyen İsveç’ten bir adli suçluyu iade adımı geldi. İsveç, Adalet Bakanlığı’na, “sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlamaktan” 14 yıl 7 ay hapis cezası mahkûm edilen Okan Kale’nin (35) Türkiye’ye iadesinin kabul edildiğini bildirdi. “Bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 24 Aralık 2021 tarihli yakalama kararı üzerine İsveç’te yakalanan Kale’nin 2 kez iadesi istenmişti.

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TERÖRİSTLERE RET



Türkiye’nin İsveç’ten bugüne kadar terör suçlarına ilişkin 27 iade talebi var. 9’u PKK, 3’ü FETÖ/PDY ve 5 diğer terör örgütleri ile ilgili talebimiz reddedilirken, diğer taleplerimizde süreç devam ediyor.

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1998 KİŞİDEN 18’İ İADE EDİLDİ

* Adalet Bakanlığı’nın son 10 yılda yurtdışında bulunan farklı terör örgütleriyle ilişkili 1998 şüpheliden 18’inin iade talebi kabul edilirken, 734’ü reddedildi, 807’si ile ilgili süreç devam ediyor. Bakanlık, terör örgütleriyle mücadele kapsamında en çok FETÖ/PDY üyeleriyle ilgili talepte bulundu. Buna göre; Avrupa ülkeleri ve ABD’den iadesi talep edilen bin 244 FETÖ/PDY terör şüphelisinden sadece 1’i kabul edilirken, 301’i reddedildi, 637 talebe ilişkin işlemler sürüyor, 305’ine ise cevap verilmedi. DHA