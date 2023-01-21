İsveç'ten bir skandal daha! PKK terör örgütü destekçilerinden provokasyon

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İsveç'te terör örgütü PKK destekçileri, Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını sürdürüyor. Başkent Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK destekçileri, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yeni bir provokasyon daha yaptı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ:

Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in başkente Stokholm’de Kur'an-ı Kerim’e karşı yapılan saldırıya karşı kınama mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İsveç’in başkenti Stokholm’de bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıya izin verilmesinin hemen ardından bu defa şehir merkezinde PKK terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu eylem, terör örgütlerinin propagandasının engellenmesine dair, İsveç’in de imzacı olduğu, Üçlü Ahitname taahhüdünün açık ihlalidir. Üçlü Ahitname’deki taahhütlere bağlı olunduğunu söylemek ile bu taahhütleri yerine getirmek iki ayrı husustur. İsveç’ten, Üçlü Ahitname’deki taahhütleri uyarınca özellikle terörizmle mücadele alanında söylemin ötesinde, somut ve etkili adımlar atmasını beklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz” ifadeleri kullanıldı.