İsveç’ten 73 teröristi iade sözü

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Erdoğan, Madrid’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’ndeki basın toplantısında özetle şu mesajları verdi:

DİPLOMATİK BİR ZAFERDİR

“Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele veren bir ülke olarak oyalamalara tahammülümüz kalmamıştır. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda yaşananlar da Türkiye’nin hassasiyetlerini ortaya koymuştur. İmzalanan mutabakat muhtırasını, Türkiye’nin hassasiyetlerinin anlaşıldığının bir işareti olarak görüyoruz. Elbette bu başlangıçtır, davettir. Asıl olan verilen sözlerin hayata geçirilmesidir. Muhtırada kayıtlı hususların uygulanışını titizlikle takip edeceğiz. Hiç şüphesiz bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir.

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GARANTİ ALINAN KONULAR

Muhtırayla Türkiye PKK ve uzantıları ile mücadelede tam işbirliği, terörizmin tüm biçimleriyle mücadelede dayanışma, PYD-YPG ve FETÖ’ye destek sağlamama taahhüdü, savunma sanayi alanında ambargo ve kısıtlamalara gidilmemesi ve işbirliğinin artırılması, İsveç ve Finlandiya’nın ulusal mevzuatlarını tadil etme sözü, terör suçlularının iadesi konusunda somut adım atılması ki İsveç’in verilmiş olan sözü şudur: 73 teröristin Türkiye’ye iadesi. Türkiye’ye yönelik terör propagandasının engellenmesi hususlarında net, somut ve sağlam garantiler almıştır. Bu adımların uygulamasını denetlemek üzere adalet, istihbarat ve güvenlik kurumlarının katılımıyla daimi ortak mekanizma kurulacaktır.

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PARLAMENTOYA YOLLAMAYIZ

(İsveç ve Finlandiya anlaşmasında uygulama nasıl olacak) Biz parlamentomuzdan bunu geçirmedikten sonra bu iş yürümez. İsveç ve Finlandiya üzerine düşen görevleri yerine getirirse biz de bunu parlamentomuza göndeririz. Yoksa parlamentomuza gönderilmesi söz konusu değil. Makedonya 20 yılda NATO’ya girebildi. Bu iş öyle çok çabuk işleyen, ben istedim oldu süreci değildir. Onun için İsveç de Finlandiya da bunu biliyor. PKK/PYD/YPG, FETÖ bu terör örgütlerinin silinip atılması lazım. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri bir an önce bitirmeleri lazım.

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TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

(İsveç iade için söz verdi demiştiniz) Daha önce onlar 60 teröristin iadesi konusunda bazı müzakerelerde idiler. Şimdi bunu 73’e çıkardılar müzakereler esnasında. Bakalım verdikleri sözü yerine getirecekler mi, takipçisi olacağız. Bana verilen söze bakıyorum. Eğer verilen söz yerine gelmezse o zaman sözleşmede ne varsa onun gereğini yerine getiririz. Siz şimdi bu teröristleri bize vereceğinizi söylüyorsunuz, bunlar yerine gelmezse kusura bakmayın.

73 İADE SÖZÜ

İsveç 73 kişiyi bize vereceğinin sözünü bu metinle verdi. Verir veya vermez metin üzerinden takibini yapacağız, kararımızı vereceğiz. Teröre ve terörizme bizim yargı sistemimiz asla çanak tutmaz. Teröristlere yönelik yasalarımız gayet serttir. Gereği neyse gereğini yaparlar. Finlandiya ve İsveç’ten de gereğini bekliyoruz.”

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HÜRRİYET YAZMIŞTI

Türkiye, NATO’ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya’dan terör örgütlerine desteği kesmelerini istemişti. Her iki ülkeden bugüne kadar iadesi istenip verilmeyen teröristlerin listesi de yeniden gündeme getirilmişi. Hürriyet aralarında PKK ve FETÖ üyelerinin de olduğu listeyi 27 Haziran sayısında manşetine taşımıştı.

ADALARDAKİ SİLAHLANMA

CUMHURBAŞKANI, Yunanistan’ın adaları silahlandırmasına ilişkin şu eleştirilerde bulundu: “Gerek Lozan, gerek Paris Anlaşması’na göre bu adaları, adacıkları silahlandıramazsınız. Bu 5 artı 4 Amerika’nın burada üs kurma olayları ki bu sorulduğu zaman alınan cevap şu; Rusya’ya karşı. Benim halkım bunları pek yutmuyor. Niye, neden, adama sorarlar niçin? Çünkü biz barışın egemen olduğu dünyayı tesis edeceksek o zaman bu adımlar niçin atılıyor? Buna uygun bakmıyoruz bunu yaptığımız ikili görüşmelerde liderlere söyledik.

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(Biden ile bölgedeki istikrarı ele aldınız, neler gündeme geldi) Yunanistan germedikten sonra biz germeye meraklı değiliz. Ama şunu söyleyeyim. 147 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını vermek durumundadır.”

TAVİZ İDDİASI

(NATO üyeliklerine muhalefetin taviz açıklaması) Taviz neresindeymiş? Türkiye muhalefeti böyledir. Şimdi bütün belgeler ortaya konuldu. Bizim buradaki tavrımız, attığımız adımlar ilgi uyandırdığı gibi bütün liderler noktasında herkes takdirle karşıladı. Bizler de terörle mücadelemizin Türkiye dışındaki ayaklarını bütün belgelerle beraber kendilerine takdim ettik, flash belleklerle, video kayıtlarını verdik. Şu anda İsveç’teki terörist, terör yanlıları ciddi manada çılgın. Ama ne yazık ki bizim iç muhalefet pek memnun değil. Onlara da dönünce anlatırız.

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SAVAŞTAKİ DİPLOMASİ

“(Sizin Rusya-Ukrayna savaşında uyguladığınız diplomasi yeni, buna bir isim getirebiliyor muyuz?) 40 yıllık siyasi geçmişim var. Siyaset kavga gürültü işi değildir. Ne kadar düşman kazanırsanız siyasette o kadar kayıpsınız. Sayın Putin ile geçmişim eski. Zelenski ile daha yeni. Ukrayna temsilcileriyle Rusya temsilcilerini İstanbul’da bir araya getirdik. İstiyorum ki bundan sonraki süreçte bunu hızlandırarak devam ettirelim.”

PUTİN VE ZELENSKİ’YLE TEMAS SÜRECEK

UKRAYNA’da barış için diplomasi trafiği konusunda da Erdoğan şöyle dedi: “Gerek Putin’le gerek Zelenski ile telefon diplomasimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Başlamış olan yol haritamız var. Kendileriyle görüşmek suretiyle bir an önce bu koridoru işletmeye çalışacağız. Bizim 20 kadar gemimiz var. Bu gemilerle ürünlerin tahliyesini ve üçüncü ülkelere naklini sağlamaya gayret edeceğiz.”

24 SAATTE SİYASETTE ÇOK ŞEY DEĞİŞİR

ERDOĞAN ‘ABD Başkanı Biden ile geçmişte gergindiniz, şimdi iyi dostlar olarak görülüyorsunuz’ diyen gazeteciye şu yanıtı verdi: “Siyasette dün dündür bugün bugündür. Onun için 24 saatte siyasette çok şey değişir. Siyaseti bu anlayışla yürüteceğiz ama dimdik duracağız. Türkiye-ABD ilişkilerinin geçmişi çok eski. İyi günler kötü günler oldu. Öyle veya böyle Türkiye-Amerika ilişkileri yolunda devam etti.”