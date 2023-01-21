İsveç'teki skandal onaya art arda sert tepkiler

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İsveç polisi, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılacağı iddia edilen eyleme onay verdi. Eyleme izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Skandal harekete birbiri ardına tepkiler geldi. "İsveç bütün uyarılara rağmen Türkiye’ye yönelik provokatif terör eylemlerine izin vermeye devam ediyor" diyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim’e yönelik alçakça bir 'Eylem’e izin verilmesi nefret suçuna İsveç yönetiminin suç ortaklığı anlamına gelmektedir" açıklamasını yaptı.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVELİ KURTULMUŞ: ALÇAKLIKTIR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da "Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır! Söz konusu İslam düşmanı, ırkçı, faşist siyasetçiye böylesi bir eylem için onay verenler ateşle oynuyor" sözleriyle skandala tepki gösterdi.

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: LANETLİYORUZ

İsveç'teki eyleme sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-I Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir. İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kuran-ı Kerim’e dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: ŞİDDETLE KINIYORUM

Bir tepki de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Ali Erbaş, "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde insanları cehaletten aydınlığa çıkarılması için gönderilen yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakmayı hedefleyen bir eyleme İsveç makamlarınca izin verilmesini lanetliyor, şiddetle kınıyorum. İsveç makamları sergilediği tutum ile İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı işlenen nefret suçuna ortak olmuş ve toplumsal barışı hedef almıştır. Bu kirli zihinlere karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

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BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ: TÜRKİYE'NİN MÜTTEFİKİ OLAMAZ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ise "İsveç'te İslam düşmanlığıyla bilinen sözde siyasetçi Rasmus Paluden'in Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesini, şiddetle lanetliyorum. İsveç İslam ve Türkiye düşmanlarının hamisi olmaya devam ettiği sürece Türkiye'nin müttefiki olamaz" diyerek tepki gösterdi.

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