İsveç’te soğuk hava testi: Gökbey -23’te uçtu

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T625 GÖKBEY’in İsveç’teki soğuk hava testlerine ilişkin TUSAŞ’ın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, “T625 GÖKBEY helikopterimiz İsveç’te gerçekleştirdiği soğuk hava testlerini başarıyla tamamladı. Her türlü coğrafyada güvenle hizmet verebilmesi için geliştirilen GÖKBEY, ülkemizin havacılıkta geldiği noktayı dünyaya gösteriyor. Gücümüz, teknoloji ve mühendislik birikimimizle sınırları zorluyor” denildi. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise “T625 GÖKBEY helikopterimiz, İsveç’te soğuk hava testlerini başarıyla tamamlayarak Türk havacılığının geldiği noktayı bir kez daha dünyaya gösterdi. Bu başarı, milli havacılık ekosistemimizin sınırları zorlayan ve yeni ufuklar açan vizyonunun bir göstergesidir. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı.