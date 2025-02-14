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İsveç’te soğuk hava testi: Gökbey -23’te uçtu

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#Gökbey#TUSAŞ#Mehmet Demiroğlu
İsveç’te soğuk hava testi: Gökbey -23’te uçtu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 07:00

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY, İsveç’te gerçekleştirdiği soğuk hava testlerini başarıyla tamamladı. İsveç’in Kiruna bölgesinde eksi 23 derecede gerçekleştirilen teste ilişkin video da paylaşıldı.

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T625 GÖKBEY’in İsveç’teki soğuk hava testlerine ilişkin TUSAŞ’ın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, “T625 GÖKBEY helikopterimiz İsveç’te gerçekleştirdiği soğuk hava testlerini başarıyla tamamladı. Her türlü coğrafyada güvenle hizmet verebilmesi için geliştirilen GÖKBEY, ülkemizin havacılıkta geldiği noktayı dünyaya gösteriyor. Gücümüz, teknoloji ve mühendislik birikimimizle sınırları zorluyor” denildi. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise “T625 GÖKBEY helikopterimiz, İsveç’te soğuk hava testlerini başarıyla tamamlayarak Türk havacılığının geldiği noktayı bir kez daha dünyaya gösterdi. Bu başarı, milli havacılık ekosistemimizin sınırları zorlayan ve yeni ufuklar açan vizyonunun bir göstergesidir. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı.

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#Gökbey#TUSAŞ#Mehmet Demiroğlu

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