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İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardinli gençler kiliselerde gül dağıttı

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#İsveç#Mardin#İbadet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 12:07

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardin’deki bir grup genç kiliselerde gül dağıttı.

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İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılma girişimine Dinlerin ve dillerin şehri Mardin’de çok anlamlı bir tepki geldi. Bir grup genç hoş görü kenti Mardin’deki kiliseleri tek tek gezerek farklı din temsilcilerine gül dağıttı.

Gül dağıtan gençlerden İbrahim Halil Yetim, “Dün İsveç’te yaşanılan hadise ile alakalı Müslüman gençler olarak nasıl bir tepki verebiliriz diye düşündük. Peygamber efendimizin önerisine karar verdik. Bugün kiliseleri ziyaret edip Müslümanlık algısına yakışır bir şekilde tepkimizi dile getireceğiz. Kendilerine gül dağıtacağız. İslamiyet öyle bir dindir ki, sizi öldürmeye gelen dahi sizle dirilir.” dedi.

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma girişimine karşı Mardinli gençler kiliselerde gül dağıttı

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#İsveç#Mardin#İbadet

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