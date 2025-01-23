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İsveçli saldırgan otoparkı kana buladı... 1 ölü 1 yaralı

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#İSTANBUL#Kağıthane#Edijan V.
İsveçli saldırgan otoparkı kana buladı... 1 ölü 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 07:00

İSTANBUL Kağıthane’ye bağlı Hamidiye Mahallesi’nde 20 Ocak günü İsveç uyruklu Edijan V. ile Ahmet Celal Portakalcı (35) ve birlikte yaşadığı Zeynep Eda K. (45) oturdukları sitenin otoparkında karşılaştı.

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Edijan V. ve Portakalcı arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Edijan V. ve Portakalcı birbirine silah çekti.

SCOOTER’LA KAÇTI

Arbede sırasında silahını ateşleyen Edijan V., Ahmet Celal Portakalcı’yı 8 yerinden vurarak ağır yaraladı. Portakalcı’nın yanındaki Zeynep Eda K.’ye de silahın kabzasıyla vuran Edijan V., elektrikli scooter’la kaçtı. İhbar üzerine siteye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Portakalcı’yı ve Zeynep Eda K.’yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Portakalcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Hayati tehlikesi bulunmayan Zeynep Eda K.’nin ise hastanede tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri olayın meydana geldiği otoparkta inceleme yaptı. Otoparkta 2 tabanca ve 8 kovan bulundu. Şüpheli Edijan V.’nin evinde arama yapan polis, otomatik silah ve tabanca ele geçirdi. Polis ekipleri, scooter’la kaçan şüpheli Edijan V.’yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Diğer taraftan, hayatını kaybeden Ahmet Celal Portakalcı’nın poliste ‘kasten yaralama’ suçundan iki suç kaydı olduğu belirlendi.

 

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#İSTANBUL#Kağıthane#Edijan V.

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