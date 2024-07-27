İsveçli çete liderine ters kelepçe

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Operasyonlarda 81 aranan şüpheli yakalandı. Beşiktaş’ta saklandığı evde özel harekât polislerinin de katıldığı baskında İsveçli uyuşturucu çetesi lideri Alexander Gustafsson (32) yakalandı. Üzerinden Alexander Kawa ismiyle düzenlenmiş sahte Polonya kimliği çıkan çete liderinin, sporculara dopingli ilaçlar sattığı ve sahte kimlik ile uygulamalardan kaçtığı bildirildi.

INTERPOL’E TESLİM EDİLDİ

İsveç resmi makamlarının talebiyle kırmızı bülten ile aranan çete liderinin de kripto network web sitesi üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 2022 yılında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının da olduğu öğrenildi. Gustafsson, ülkesine iadesi için Interpol’e teslim edildi.

Yakalanan 81 kişiden 8’inin hakkında 10 yıl ve üstü hapis cezası bulunduğu, 54’ünün de 10 yıl ve altında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu, 18 kişinin ise ifadelerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde de Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri ‘Baron’ lakaplı Alexander Nedevski (38), konakladığı evde yakalandı.