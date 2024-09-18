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İsveç’le yeni dönem başlıyor

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#İsveç#NATO#Finlandiya
İsveç’le yeni dönem başlıyor
Gonca Şenay
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 07:00

Ankara’nın Finlandiya’nın ardından İsveç’in de NATO üyeliğini onaylamasının ardından iki ülke arasında yeni bir dönem başlıyor.

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İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergrad bugün Ankara’da olacak. İki ülke arasında ilk Güvenlik Mekanizması toplantısı yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İsveç Dışişleri Bakanı Stenergrad başkanlık edecek. Toplantı iki ülke arasında terörizm konularındaki işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemli.

PKK’YLA MÜCADELE

Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, özellikle PKK/PYD/YPG ve FETÖ ile mücadele kapsamında ilave adımlar atılmasının hedeflendiğini belirtti. NATO üyesi olmak için yaptıkları başvurunun ardından Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasında bu ülkelerin terörle mücadele ve savunma sanayisi alanlarındaki taahhütlerini içeren Üçlü Mutabakat Zaptı imzalanmıştı. Bu anlaşmayla iki ülke, terörle mücadele mevzuatlarını güçlendirmeyi, PKK’nın faaliyetlerini engellemeyi, FETÖ ve PYD/YPG’ye destek vermemeyi, Türkiye’nin terörle bağlantılı iade ve sınırdışı taleplerini hızla işleme koymayı, terör örgütlerinin propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerini yasaklamayı ve Türkiye’ye yönelik savunma sanayisi kısıtlamalarını kaldırmayı taahhüt ettiler. 

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#İsveç#NATO#Finlandiya

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