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İsveç'in NATO'ya katılım protokolü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde

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#NATO#TBMM#İSVEÇ
İsveçin NATOya katılım protokolü, Türkiye Büyük Millet Meclisinde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 13:03

İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin teklif, 16 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifte, 'Gelinen aşamada, Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütler, 10 Temmuz 2023 tarihli ortak açıklamada yer alan unsurlar, İsveç'le ikili ilişkilerimiz, bu ülkenin NATO ile kapsamlı ortaklık ilişkisi ve birlikte çalışabilirliği bakımından eriştiği seviye dikkate alındığında, İsveç'in NATO'ya üyeliğinin Türkiye'ninki dahil Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayacağı kanaatine varılmıştır' ifadelerini kullandı.

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AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu, 16 Kasım'da İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini görüşmek üzere toplanacak.

Teklifte, Finlandiya'nın Katılım Protokolü'nün Türkiye tarafından onaylandığı ve 4 Nisan 2023'te NATO'ya katıldığı hatırlatılarak, "İsveç'in Üçlü Muhtıra'dan kaynaklı taahhütlerini yerine getirme durumu ise Daimi Ortak Mekanizmanın 14 Haziran ve 6 Temmuz 2023 tarihlerindeki dördüncü ve beşinci toplantılarında ele alınmış, keyfiyet son olarak Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesinden önce, 10 Temmuz 2023'te yapılan toplantıda gözden geçirilmiştir. Bu son toplantıda, İsveç en üst düzeyde, Üçlü Muhtıra'daki kayıtlı taahhütlerini uygulamaya dair bir yol haritası sunma; bakan seviyesinde ikili düzeyde bir güvenlik iş birliği mekanizması tesis etme ve ülkemizin AB üyelik sürecini güçlü bir şekilde desteklemeyi taahhüt etmiştir.

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Gelinen aşamada, Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütler, 10 Temmuz 2023 tarihli ortak açıklamada yer alan unsurlar, İsveç'le ikili ilişkilerimiz, bu ülkenin NATO ile kapsamlı ortaklık ilişkisi ve birlikte çalışabilirliği bakımından eriştiği seviye dikkate alındığında, İsveç'in NATO'ya üyeliğinin Türkiye'ninki dahil Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayacağı kanaatine varılmıştır" denildi.

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#NATO#TBMM#İSVEÇ

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