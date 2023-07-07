İsveç'in NATO üyelik süreci... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlere kucak açanlara onay vermeyiz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu sene 7'nci kuruluş yılını kutlayacak Milli Savunma Üniversitemiz, eğitim müfredatıyla ihtiyacınız olan vazife şuurunu sizlere zaten kazandırıyor. Üniversitemizi bitiren subay ve astsubaylarımız, kahraman ordumuzun çeşitli birimlerinde başarılarıyla göz dolduruyor. 15 Temmuz ihaneti sonrasında yeniden yapılandırdığımız kurumların hemen hepsinde benzer gurur tablolarına şahit oluyoruz. Eskiden kendi görev alanı dışında farklı hadiselerle anılan kurumlarımız, bugün artık vatanımıza yaptıkları müstesna katkılarla gündeme geliyor.

Emniyet teşkilatımız, asayiş hizmetleri ve terörle mücadelede, istihbarat birimlerimiz devletimizin iç ve dış güvenliğini teminde, askeri unsurlarımız vatanımızın her türlü tehdide karşı savunulmasında, diğer kurum ve kuruluşlarımız kendi görev sahaları içinde mesuliyetlerini en güzel şekilde yerine getiriyor. Ödediğimiz nice ağır bedeller sonrasında ulaştığımız bu aşamayı ülkemizin geleceği adına çok kıymetli buluyoruz. Geldiğimiz nokta önemli olmakla birlikte elbette yeterli değildir. Güncel şartlara ve yeni meydan okumalara göre kurumlarımızın sürekli bir tekâmül içinde olması gerekiyor. Türkiye'nin mevcut ihtiyaçlarına odaklanırsak hata yaparız. Başarıyı sadece geçmişle kıyasta ararsak yerinde saymaktan kurtulamayız. Eski hantal yapıyı terk ederken, yeni yapının durağanlaşmasına izin veremeyiz. Değişim ve yenilenme ihtiyacının uzun soluklu bir süreç olduğunun bilinciyle hareket etmeliyiz.

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Gözden Kaçmasın Bakan Özhaseki, depremzedelere yeni destek paketini açıkladı Haberi görüntüle

Milli Savunma Üniversitemizin faaliyete geçmesiyle vücut bulan sivil-asker iş birliğinin daha fazla derinleştirilmesinde fayda görüyoruz. Aynı şekilde üniversitemizin küresel akademik camiada hak ettiği yere gelmesini temenni ediyoruz. Burası sadece kahraman ordumuzun kurmay kadrosunun yetiştirildiği bir ocak değil, aynı zamanda Türkiye'nin askeri stratejik vizyonunun şekillendirildiği bir fikir üretim merkezi olmalıdır.

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2016 yılında başlayan dönüşümün hızlandırılmasında yarar vardır. Üniversitemizin bu güne gelmesinde önemli rol oynayan rektörümüzü ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum.

Türkiye'nin zaten çok güçlü olan askeri eğitim standardını yeni açılımlarla yükseltmeye devam edeceğiz. Ordu-millet kavramının sahibi olan bu unvanı hak eden tek ülkeyiz.

Bu kahramanlar ocağı, milletimizin göz bebeğidir. Tarih boyunca TSK sadece yurt savunmasında değil dünyada barışın korunmasında da önemli roller üstlenmiştir.TSK hem dünyanın en güçlü hem de güvenilir orduları arasında yer alıyor. Nerede görev aldıysak alnımızın akıyla üstesinden geldik. Kimsenin malına mülküne zarar vermedik. Kimsenin namusuna el uzatmadık. Bize sığınan hiçbir mazlumu katillerine teslim etmedik.

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İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ SÜRECİ

Türkiye’nin son 71 yılda NATO ittifakına yaptığı katkıları çok az müttefik yapmıştır. Bu gerçekler apaçık ortadayken bir süredir ülkemiz aleyhine yürütülen kampanyaları esefle karşılıyoruz. Yerleşik teamülleri bozma pahasına atılmak istenen adımları gördükçe ittifakın geleceği adına endişe duyuyoruz. Ülkemizin ittifakın genişlemesine müzahir tavrını herkes çok iyi biliyor. İttifakın açık kapı politikasını destekledik, destekliyoruz.

Başta terörizmle kararlı mücadele olmak üzere ittifakın değerlerine sadakat gösterecek herkesi bağrımıza basmaya hazırız. Finlandiya’nın üyeliğine onay vererek ilkesel duruşumuzu ortaya koyduk ama teröristleri himaye edenlere ve terörle mücadelede gerekli tedbirleri almayanlara da tepkimizi göstermede çekinmedik. NATO çatısı altında dayanışma sergileyelim diyenlerin Türkiye’de darbeye kalkışmış, 40 yılda binlerce insanımızı katletmiş canilere kucak açmasının hiçbir makul gerekçesi olamaz.

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"ÜLKEMİZ İÇİN EN HAYIRLI KARAR NEYSE ONU HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

"Terörle demokrasi, terörle güvenlik, terörle insanlık yan yana duramaz. İttifakı özü karşılıklı güven ve dayanışma ikliminin tesisidir. Bu olmadan diğer konuları konuşmanın bir anlamı yoktur. Bize tavsiyede bulunanlar öncelikle şu sorulara açık yüreklilikle cevap vermelidir. Türkiye sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir. Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan bir devlet NATO’ya nasıl katkı yapabilir? Terörizmle mücadele etmeyenler ittifakın hasımlarıyla nasıl mücadele edebilir. Biz her işimizde olduğu gibi burada da dürüst davranıyor, gizli bir gündemle değil, şeffaf bir şekilde hareket ediyoruz.

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Madrid’de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini bekliyoruz. Bağcıyla hiçbir işimizin olmadığını, tek amacımızın üzüm yemek olduğunu burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Salı günü Vilnius’te yapılacak Liderler Zirvesi’nde tüm bu hususları tekrar ittifak ortaklarımızın dikkatine getireceğiz. Ülkemiz, milletimiz ve güvenliğimiz için en hayırlı karar neyse inşallah onu hayata geçireceğiz.

Oyuna gelmeyeceğiz. Kardeşliğimize leke sürdürmeyeceğiz. Umutsuzluk girdabına sürüklenmeyeceğiz. Türkiye'nin potansiyeline ve Türk milletine daima güveneceğiz. Başarmaktan başka çaremiz olmadığını hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız.