İsveç’in NATO üyeliği ilk durağı geçti

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Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, toplantının açılışında, ilk oturumdan bu yana İsveç tarafından atılan adımların memnuniyet verici olduğunu söyledi. İsveç’in Ankara Büyükelçisi’nin kendisini ziyaret ettiğini vurgulayan Komisyon Başkanı Fuat Oktay, İsveç’in sorumluklarını yerine getireceği ve bunun üyelik sonrasında devam edeceğine dair güvence verdiğini belirtti.

BU ADIMLAR ARTACAK

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar da üçlü mutabakatın imzalanmasından bu yana terörle mücadele ve savunma sanayisi yaptırımları konusunda İsveç’in attığı adımların daha öncesinde ‘hayal bile edilemeyeceğini’ söyledi. İsveç tarihinde ilk kez terör örgütüne üyeliğin suç haline getirildiğini belirten Akçapar, “İsveç’in son uygulamalarıyla terör örgütü PKK’nın bu ülkede zorlandığını görüyoruz. İsveç’in NATO üyeliğiyle bu ilerleme adımlarının artacağına inanıyoruz. Her şeyi bir anda bir düğmeye basarak çözmek mümkün değil. Savunma sanayisideki engellemeler getiren ülkelerin sayısı ciddi şekilde azalmakta” dedi.

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ABD Başkanı Biden’ın, Türkiye’ye F-16 satışı konusunda İsveç’in NATO üyeliğiyle birlikte Kongre’ye baskı yapacağına dair açık ifade kullandığını vurgulayan Burak Akçapar, İsveç’in NATO üyeliğinin onaylanmasıyla Avrupa’nın Atlantik bölgesinde güvenlik açığının kapatılmasının Türkiye’ye de yararlı olacağını söyledi.

İLKESİZ VE UMURSAMAZ

Toplantıda Komisyon Başkanı Fuat Oktay, muhalefetin ‘tutarsız dış politika’ eleştirilerine karşı, “Kimsenin gönlü olsun diye bekleyecek halimiz yok. İlkesiz ve hiçbir hukuk tanımayan, kendi çıkarı söz konusu olduğunda başka hiç kimseyi umursamayan bir muhatabımız var” diye konuştu.

DEM PARTİ’DEN TERK

DEM Partili üye Ceylan Akça Cuppolo, F-16’ların “Kürtleri bombalamak için talep edildiğini” söyleyince tartışma çıktı. AK Parti, MHP ve İYİ Partili üyeler tepki gösterdi. Tansiyon yükselirken Cuppolo, “Bunun parçası olmayacağız” diyerek toplantıyı terk etti.

Oy çokluğuyla kabul edilen sözleşme Genel Kurul’un gündemine indirilmiş oldu. İsveç’in NATO üyeliğinin tamamlanması için teklifin TBMM Genel Kurulu’ndan geçmesi gerekiyor.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını belirterek sürecin en kısa tamamlanması çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin attığı son adımı büyük memnuniyetle karşıladığını kaydetti.