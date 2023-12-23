İsveç’in NATO protokolü yeniden Meclis’te

Haberin Devamı

Dışişleri Komisyonu’na daha önce gelen kanun teklifi, müzakerelerin “yeterince olgunlaşmaması” nedeniyle ertelenmişti. Teklif, bir kez daha Meclis gündemine alınırken, kararın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile geçtiğimiz hafta yaptığı telefon görüşmesinin ardından alınması dikkat çekti. Erdoğan, Biden’ın kendisine, “F16 modernizasyonuna ilişkin onay süreci ile İsveç üyeliği sürecini eş zamanlı yürütmeyi” teklif ettiğini aktarmıştı. Üyeliğin onaylanması için düzenlemenin komisyonda kabulünden sonra Genel Kurul’da oylanması şartı bulunuyor. Oylamaya katılanların yarıdan bir fazlasının oyu aranıyor.

İKİ AY ÖNCE ERTELENMİŞTİ

TBMM Dışişleri Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, komisyon, 26 Aralık Salı saat 15.00’da toplanacak. Toplantıda, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 10 kanun teklifi ele alınacak. Gündemin 10’uncu sırasında, İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi de yer aldı. 16 Kasım’da TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşmelerine başlanan teklifin müzakereleri ertelenmişti. Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından AK Parti milletvekillerinin kabul edilen önergesiyle müzakerelerin ertelenmesi kararı alınmıştı. Önergede, “Görüşülmekte olan konunun açıklığa kavuşmaması ve müzakerelerin yeterince olgunlaşmaması nedeniyle teklifin maddelerine geçilmemesi ve sonlandırılması” ifadeleri yer almıştı. ◊ Selçuk BÖKE/ANKARA