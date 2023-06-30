İsveç’e tepki: Alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı bayramlaşma programına canlı bağlantıyla katılarak açıklamalarda bulunurken şunları söyledi: “Kurban Bayramı’nı idrak etmenin sevincini yaşıyoruz. Şu anda dünyanın dört bir köşesindeki 2 milyar Müslüman’ın kalbi aynı manevi iklimde huzur ve sükûn buluyor. Ancak İslam ve insanlık düşmanları polis korumasında gerçekleştirdikleri provokasyonlarla bu iklime gölge düşürmeye çalışıyor.

EN GÜÇLÜ TEPKİYİ GÖSTERECEĞİZ

Bayramın ilk günü mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerim’e yönelik İsveç’te yapılan alçak saldırı bunlardan biridir. Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında buna izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar da emellerine ulaşamayacaktır. Türkiye olarak tahrik siyasetine de, tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlığıyla kararlılıkla mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız.

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BATILI KİBİR ABİDELERİ

Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını, batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz. Dili, dini, kültürü farklı insanları birleştiren Kurban Bayramı dayanışmanın timsalidir. Bayram, birliğimizi, muhabbetimizi kuvvetlendirmektir. Dargınlıkların bir tarafa bırakıldığı, gariplerin elinden tutulduğu, yetim ve öksüzlerin gözyaşlarının silindiği bu günlerde 85 milyon olarak millet varlığımızı daha da güçlendiriyoruz.

İSTANBUL TEŞKİLATINI KUTLUYORUM

Bayramları ruhuna, manasına uygun olarak ihya etmeye çalışan İstanbul teşkilatımızı özellikle kutluyorum. Bayram günleri özellikle depremzedelerimizle dayanışma göstermek için eşsiz fırsatlar. Hep beraber bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor. Bu anlayışla devletin yanı sıra belediye ve sivil toplum kuruluşları ile depremzedelerimizin yanındayız.

MUHALEFET DERS ÇIKARMIYOR

(Muhalefete) Bunların ülkeyi yönetemeyecek kadrolarının olmadığı anlaşılmıştır. Ülkemiz adına işin üzücü yanı muhalefette hatalardan ders çıkarmanın olmayışıdır. Faturayı seçmene kesiyorlar. Bu ülkede ne yapılacaksa yine bizler yapacağız.”

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FETRET DEVRİNE SON VERECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatına şöyle seslendi: “Hiçbirimizin zafer sarhoşluğuna kapılma hakkı yok. Tepeden bakma bizim partimizde yer bulamaz. Bize yakışan tevazudur, anlayıştır, hoşgörüdür. 21 yıllık tecrübeyi ilk günkü heyecanla birleştirerek hizmet yolculuğumuza devam edeceğiz. Bize bir adım atana biz koşarak gideceğiz. İstanbul’da kapısı çalınmadık, kalbi fethedilmedik kimseyi bırakmayacağız. Buradaki eksiklikleri gidermemiz lazım. Ülkemizin aydınlık geleceği için hep birlikte daha çok çalışacağız. Mahalli seçimlere sizden daha sıkı hazırlanmanızı bekliyorum. Bilhassa İstanbul’u esir alanların verdiği zararları gördükçe içimiz kan ağlıyor. Muhalefetin yönettiği diğer il ve ilçeler de aynı şekilde kan kaybediyor. Vatandaşımız da bu kötü gidişatı görmekte. Yerel seçimleri 30 yıl önceki seçimlerdeki gibi belediyecilikte yeni bir milat olacak. 94 ruhunu büyüterek fetret devrine son vereceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana başta olmak üzere hizmetsizlik girdabındaki illeri hizmetle tanıştıracağız.”

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MEMUR MAAŞLARI BAYRAM SONRASI MECLİS’TE

Erdoğan 650 bin deprem konutundan 319 bininin tamamlandığını söylerken şöyle devam etti: “14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında hemen kolları sıvadık. Yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kabine kurduk. Görevlendirmeleri neticelendirdik. Birer hafta ara ile yaptığımız kabine toplantılarında önümüzdeki dönemde atacağımız adımları belirledik. Birileri parti içi kavgalardan kafasını kaldıramazken biz milletimize olan sözümüzü yerine getirdik. Emeklilerimizin maaş ve ikramiyesini bayram öncesi yaparak hayır duasını aldık. Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclis’imizin takdirine sunacağız.”