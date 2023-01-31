İsveç’e kırmızı Finlandiya’ya yeşil ışık

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İSVEÇ ve Finlandiya’nın NATO üyelik süreciyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Sorunlu ülke ile daha az sorunlu ülke arasında ayrım yapmak, bana göre adaletli bir tutum olacak” dedi. Portekizli mevkidaşı Joao Gomes Cravinho ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik mesajının ardından Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile telefonda görüştüklerini söyledi. Çavuşoğlu, basın toplantısında özetle şöyle konuştu:



FİNLANDİYA’YLA DAHA AZ SORUN VAR



“Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama, aslında sürecin başından beri yaptığımız açıklamaların bir teyididir. İki ülkenin başvuru süreci başladığından beri Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğunu söylüyorduk. Ancak bazı ülkeler iki ülkenin üyelik sürecinin birlikte yürütülmesini istedi. Bu nedenle 3’lü ahitname imzalandı. O günden beri Finlandiya bazı adımlar attı ancak İsveç’te olduğu gibi provokasyonlar yapılmadı. Finlandiya’da da NATO karşıtı isimler var. Biz Türkiye olarak NATO’nun genişlemesine karşı değiliz.



Bizim Finlandiya ve İsveç’le kategorik problemlerimiz yok, onların güvenlik endişelerini anlıyoruz. Türkiye’nin endişelerinin de sadece anlaşılması yetmez, karşılanması gerekiyor. Sorunlu olan ülke ile daha az sorunlu olan ülke arasında ayrım yapmak, bana göre adaletli bir tutum olacak. Böyle bir karar alınırsa bunu ayrı ayrı değerlendirmeyi düşünüyoruz. Öncelikle NATO ve bu ülkelerin karar vermesi gerekiyor. Bizim amacımız iki ülke arasında ayrım yapmak değildir, bu endişelerimizin karşılanması ile ilgili objektif değerlendirme sonucu sergilenen bir tutumdur.”