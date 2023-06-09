İsveç’e 2 üyelik şartı

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Ankara’da katıldığı yemin töreninden bir gün sonra yapılan görüşmede NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bu konuda beklentilerini dile getirdi,11-12 Temmuz’da Vilnius’ta yapılacak NATO Zirvesi’ne kadar üyeliğin onaylanmasını beklediklerini söyledi.

Ancak Ankara’nın mesajı net. İsveç bazı adımlar atıyor olsa da somut bir uygulama görülmediği için henüz Türkiye’nin beklentileri karşılanmış değil. İsveç 1 Haziran’da yeni bir terörle mücadele yasasını yürürlüğe soktu. Bu yasaya göre terör örgütü faaliyetleri yapanlara 4-8 yıl hapis cezası verilebilecek. Terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişilerin gözaltına alınması ve yargılanması konusunda yetkiler de genişledi. Ayrıca terör örgütü liderleri 20-25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

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İsveç, yasanın uygulama sürecinin zaman alabileceği mesajını Ankara’ya gönderdi. Yani derdest, sınırdışı, iade süreçlerinin zamanla atılabilecek adımlar olduğunu belirttiler.

YASA YETERLİ DEĞİL

Hürriyet’in edindiği bilgilere göre bu yasal düzenleme önemli ama yeterli değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede NATO Genel Sekreteri’ne bu mesajları iletti. Üstelik iki ismin görüşmesi sırasında Stockholm’de PKK terör örgütü mensuplarının yaptığı gösteri de gündeme geldi, Ankara’nın rahatsızlığı da dile getirildi. Gösterinin, “Terör örgütünün İsveç’teki örgütsel derinliğinin kanıtı” olduğu ifade edildi.

Ankara’nın temmuz ayında üyeliğe onay vermesi zor görünüyor. Eğer bir sürpriz bekleniyorsa İsveç’ten beklenti idari adımlar atılması, örneğin terör örgütünün eylemlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyip bu eylemlere son verilmesi yönünde. Ankara ancak bu şartla bir sürpriz yapabileceği mesajını da verdi.

Görüşmede Finlandiya örneği de gündeme geldi. Türkiye’nin Finlandiya’nın somut adımları karşısında bu ülkenin üyeliğine ikna olduğu, “Aynı adımların İsveç’ten de beklendiği” dile getirildi.

ANKARA’NIN NATO TRAFİĞİ

Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini değerlendirme süreci seçimlerin ardından tebrikleri kabul eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın görüşmelerinde de konu oldu. Fidan’ın ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmesinde süreç gündeme geldi. İsveç Dışişleri Bakanı da tebrik için Hakan Fidan’ı aradı. Görüşme sonrasında sürecin gelecek hafta yapılacak daimi mekanizma toplantısında ayrıntılı olarak ele alınacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayan bazı Batı ülkeleri liderlerinin de NATO sürecini gündeme getirdikleri öğrenildi.

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İSVEÇ ADIM ATMAZSA

İsveç somut bir adım atmadığı takdirde Ankara üyeliğe onay vermeyecek. Konu ekim ayında Meclis açılınca İsveç’in atacağı adımlara göre yeniden değerlendirilecek. İsveç, beklenen adımları atarsa tatil sonrası üyeliğin onaylanmasına ilişkin anlaşma Meclis gündemine gelebilecek. Ankara ve İsveç arasında heyetler arasında görüşmeler devam ediyor. 12 Haziran’da üç ülke arasında kurulan daimi mekanizma toplantısı yapılacak. Süreç bu toplantıda da ele alınacak. Ankara’nın somut adım mesajlarını alan İsveç hükümetinin önünde bu ülkedeki bir PKK’lının iadesini sağlayarak kritik bir adım atma fırsatı var. İsveç basınında yer alan bir habere göre İsveç Yüksek Mahkemesi PKK’lı bir teröristin Türkiye’ye iadesini onayladı.