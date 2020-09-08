İsveç Vizesi nasıl alınır? İsveç Vizesi başvuru ücreti ve gerekli evraklar listesi (2020)

İsveç ülkesini ziyaret etmek isteyen bordo pasaport sahipleri, ülkeye giriş yapabilmek için vizeye tabi tutulurlar. Hizmet, diplomatik ve hususi pasaportlu olan Türk vatandaşları, 180 günde 90 gün boyunca vizeden muaf tutulurlar. Vize başvurusunun doğru yapılabilmesi için tüm detayların bilinmesi, buna göre işlem yapılması gerekir. Başvuruda eksiklikler olması başvurunun olumsuz neticelenmesine sebep olabilir.

İsveç Vizesi Nasıl Alınır?

İsveç vizesi almak isteyen Bordo pasaport sahiplerinin, ilk olarak randevu almaları gerekir. Randevular, konsolosluk sayfasından alınabildiği gibi yetkilendirilmiş acenteler aracılığıyla da alınabilir.

İsveç vizesi randevusu alındıktan sonra, konsolosluğun belirtmiş olduğu evrakların eksiksiz şekilde tamamlanması gerekir. Evraklar doğru hazırlandıktan sonra, randevu gün ve saatinden istenilen merkez bulunulmalıdır. Ücret ödemesi yapıldıktan sonra başvuru işlemleri tamamlanmış olur. Konsolosluk değerlendirme yaptıktan sonra, olumlu veya olumsuz sonucu başvuru sahibiyle paylaşır.

İsveç Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

İsveç vizesi ücretleri, başvuru yapılacak döneme göre değişebilir. Fiyatlarda sürekli güncelleme olduğundan, vize başvurusu öncesinden konsolosluktan bilgi alınabilir. Vize ücretleri ortalama 65 Euro olarak belirtilmiştir.

Bu bedel sadece vize harç ücretidir. Yapılacak olan ek hizmetlere bağlı olarak ek ücretler söz konusudur. Başvuru ücretleri, vizenin olumsuz netice alması sonucunda, iade edilmemektedir. Başvurunun belirtilen şartlarda yapılması gerekir.

İsveç Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İsveç'e seyahat gerçekleştirmek isteyen bordo pasaportlular, istenilen belgeleri hazırlamalıdırlar. Kişinin yaşamsal statüsüne bağlı hazırlaması gereken belgeler, konsolosluk tarafından belirlenmiştir. Değerlendirme sadece konsolosluk tarafından yapılır.

Vize başvurusu için gereken ilk belge pasaporttur. İstenilen pasaportun 10 yıldan eski olmaması çok önemlidir. 2 sayfasının boş olması ve seyahat sonrası dönem için 3 ay geçerliliğinin bulunması şartı vardır.

Başvuru sahibi tarafından doğru bilgilerle hazırlanıp, imzalanmış başvuru formu dosyada yer alması gereken belgelerden biridir.

Nüfus cüzdanının önü ve arkalı fotokopisi. Kimlik numarası mutlaka olmalıdır.

6 ay içerisinde çekilmiş , güncel 2 adet biyometrik fotoğrafa dosyada bulunmalı. Bunların dışında diğer belgeler eksiksiz tamamlanmalıdır.

Seyahat sağlık sigortası. (En az 30 bin Euro teminatlı olmalı.)

Konaklamanın yapılacağı yere ait belgeler ve seyahatin yapılacağı araç için diğer belgeler.

En düşük 5 bin TL bakiyesi olan, son 3 aya ait banka hesap dokümanları.

Başvuru sahibinin statüsüne göre hazırlayacağı belgeler. (Öğrenci, emekli, çalışan, işveren)

Seyahatin amacı doğrultusunda hazırlanması gereken belgeler. (Turistik seyahat, aile arkadaş ziyareti ve benzeri.)

İsveç Vizesi İçin Başvuru Şartları Neler?

İsveç vizesinin başvuru şartları arasında birçok durum bulunur. İlk olarak istenilen belgelerin eksiksiz hazırlanmış olması gerekir. Vize için istenen ücretlerin belirtilen hesaplara hazırlanması ve dekontun paylaşılması istenir.

Başvuru öncesinde randevunun alınması, randevu yeri ve tarihinde hazır bulunulması aranan başvuru şartları arasındadır. Vize dilekçesinin doğru ve anlaşılır olması, vizenin akıbetini belirleyen unsurlardandır.

İsveç Vizesi Kaç Günde Çıkar?

İsveç vizesi alımı için gereken tüm belgeler eksiksiz tamamlanır ve teslim edilirse, 5-10 gün içerisinde sonuçlanır. Tüm vize sonuçlanma süreleri aynı değildir. Kimi durumlarda, vize başvurusunun uzama ihtimali bulunur.

Resmi veya dini tatiller, yoğunluk dönemleri İsveç vizesi sonuçlanma süresini uzatabilen faktörlerdir. Vize başvurusu yapmadan önce aksamalar yaşanabileceği unutulmamalıdır. Buna göre seyahatin 30 gün öncesinde başvuru yapılması gerekir.