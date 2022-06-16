İsveç ve Fİnlandiya’ya NATO yanıtı: Gönderdiğiniz belgeler beklentilerimizi karşılamıyor

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Ankara’da görüştüğü İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki İskandinav ülkesinin NATO üyelikleri ve Karadeniz’de tahıl koridoru açılmasıyla ilgili soruları yanıtladı. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine ilişkin, bu ülkelerin nasıl bir tavır sergileyeceğine bakacaklarının altını çizen Çavuşoğlu, iki ülkenin üyelik için gönderdikleri belgelerin beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunu hem Stockholm ve Helsinki’ye hem de NATO’ya ilettiklerini söyledi. Çavuşoğlu basın toplasında şöyle konuştu:

TOP ONLARIN SAHASINDA

“Endişelerimizi de beklentilerimizi de iki ülkeye ve NATO’ya ilettik. Bir müzakere olacaksa gönderdiğimiz belgeler üzerinden olmalı. Top onların tarafında. Yazılı cevap beklediğimizi hatırlatmak isteriz. İki ülkenin nasıl tavır alacağına bakacağız. Endişelerimizin giderilmesi lazım. Yaptırımların kaldırılması gibi beklentilerimiz var. Çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. İdlib’de onlara sığınacak yer yapıyoruz. Bunları yaparken yalnız kalıyoruz. PKK/YPG insanlara saldırıyor. Terör tehdidine karşı gerekli tedbiri almamız lazım.”

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TAHIL KORİDORU

Karadeniz’de “Tahıl koridoru” oluşturulması için Türkiye’nin BM planını desteklediğini de yineleyen Çavuşoğlu, söyle devam etti: “Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’a, Ankara’da yaptığımız görüşmede izah ettim. Rusya’dan cevaplar bekliyoruz. Dörtlü toplantı Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna ile olacak. Herkesin endişelerinin giderilmesi lazım. Mayınlardan temizlemek yerine güvenli hatlar, güvenli bölgeler. Rusya’dan da olumlu cevap gelirse dörtlü toplantıyı İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Rusya diyor ki, ‘Ukrayna’ya gidecek gemiler silah taşımasın.’ Ukrayna da ‘Rusya bizim limanlarımıza saldırmasın.’ Mayınlardan temizlemek yerine güvenli hatlarda denetimler yapılacak. Mayın temizlemek çok uzun zaman alıyor. Hızlandırmak için detayları görüşüyoruz. İstanbul’da bir merkez kurulması planlanıyor, BM planına göre. Bazı ülkeler tahılın yüzde yüzünü bu ülkelerden alıyor. İki ülkenin de kabul edeceği ve sorunun tüm dünyanın yararına çözülmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz.”