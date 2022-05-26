İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği... Türkiye’nin iki çıkarı iyi gözetilmeli

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Akşener dün partisinin Meclis grup toplantısında İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği, Abdülhamit tartışması ve seçimler konusunda özetle şunları kaydetti:

İSTİBDAT HAKİKATTİR

“Sayın Erdoğan nedense, istibdat dönemi ile günümüz arasındaki benzerlikleri dile getirmemden çok rahatsız oldu. Abdülhamid Han’ı kendisine benzetmemi bir hakaret olarak algıladı. İstibdat bir olgudur, bu inkâr edilemez. Bu tarihsel bir hakikattir. Eğer istibdata karşıysan; hadi Atatürk’e zaten yabancısın ama en azından Namık Kemal’i, Ziya Gökalp’i bilmen gerekir. Allah akıl, fikir versin. Kaybedeceğini anlayan Sayın Erdoğan’ın çaresiz çırpınışlarını eğlenerek izliyoruz.

Bugün Türkiye’den İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği için iyi niyet bekleyenlerin, ilk önce kendi niyetlerini sorgulaması gerekiyor. Bu noktada, ülkemizin iki önemli çıkarı var: Birincisi Avrupa’daki PKK varlığını sonlandırmak ve terör örgütünün Avrupa yapılanmasını çökertmek. İkincisi ise Putin’in, saldırgan Rusya’sına karşı, Avrupa güvenliğini güçlendirmek. İsveç ve Finlandiya, kendilerini kullanan PKK’ya karşı, gerekli tepkiyi göstermeli ve terör örgütünü, topraklarından çıkarmalıdır. Bunu sadece etkin bir diplomasi ile başarabiliriz.

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BİRİNCİ PARTİ ÇIKACAK

Bugün ülkemizde yaşayan gençler, ağır mutsuz. Çözüm sandıkta. O sandık gelecek, bu ucube sistem gidecek. İYİ Parti, Türkiye’nin birinci partisi çıkacak.”



Akşener, dün akşam ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile makamında bir araya geldi.

KONCUK’A ROZET



EYLÜL 2020’de kurultaydaki liste tartışmaları sonrası istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk, yeniden İYİ Parti’ye katıldı. Koncuk’un parti rozeti, Genel Başkan Akşener tarafından takıldı, İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 37’ye yükseldi.