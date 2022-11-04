İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinde taviz yok! Somut adımlar bekliyoruz

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i İstanbul’da karşıladı. Ana gündem maddesinin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri ile Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş olması beklenen Stoltenberg’in ziyareti 3 gün sürecek. Ortak basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu özetle şu açıklamalarda bulundu:

ÇABALARIMIZ SÜRECEK

“Bugün Ukrayna’daki savaşı da ele aldık. Özellikle bölgesel, küresel yansımalarını değerlendirdik. Ukrayna’nın egemenliğini Türkiye olarak destekliyoruz. Tahıl ihracatı çabalarımızla tekrar çözüldü. Çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 3 Afrika ülkesini ziyaret ettim. Kesintilerden ne kadar tedirgin olduklarını gördüm. Diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini tüm görüşmelerde vurguluyoruz.

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İSVEÇ’İN YENİ HÜKÜMETİ KARARLI

NATO’nun genişlemesi, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği de gündemdeydi. İki ülke makamları imzalanan muhtıraya bağlılıklarını dile getiriyorlar. İsveç’te kurulan yeni hükümetin bu konuda daha kararlı olduğunu görüyoruz. İsveç Başbakanı gelecek hafta Türkiye’ye geliyor. Bu konuları görüşme imkânımız olacak. Daimi ortak mekanizmanın toplantısı Stockholm’de olacak. Bu toplantılar önemli ve kritik toplantılar olacak. Atılmış adımlar ve atılacak adımlar gözden geçirilecek. Sadece silah ambargosunu kaldırmak yetmez. Bir daha bu tür adımların atılmaması lazım. Biz olumlu adım atıyoruz. Bizim için iki ülke de aynı muameleyi görüyor. İsveç’in de attığı adımlar ve yaptığı açıklamalardan mutluyuz. Somut adımlar da görmek istiyoruz.”

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Stoltenberg ise basın toplantısında özetle şu noktalara değindi: “Türkiye’ye Ukrayna’ya verdiği destek için teşekkür ediyorum. Gıda krizini önlemiş oluyorlar. Sevkıyatı sağlamak için yaptıklarını takdirle karşılıyoruz.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç üçlü muhtıra konusunda uzlaştılar. Bu muhtıranın Türkiye’ye daha fazla güvenlik getirmesini bekliyorsunuz. Bunu sizinle paylaşıyorum. Hem Finlandiya hem İsveç liderleriyle geçen hafta konuştum. Kalıcı bir mekanizma oluşturulmuş oldu. İsveç yeni yasalar geçiriyor. Terör örgütüne katılımı engelliyor. Finlandiya ve İsveç taahhütlerini yerine getiriyorlar. Türkiye’yle çalışmaya hazırlar. Onların üyeliği bizi güçlü kılacak. Bu iki ülkenin en yakın zamanda tam üye olmasını ümit ediyorum.”

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NE ZAMAN ONAYLANACAK

Basın toplantısında kendisine yöneltilen “Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO başvurularını ne zaman onaylayacak?” sorusuna Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu yanıtı verdi:

“Madrid’de bir mutabakat muhtırası imzaladık. Bu memorandumu sadece davet edilmeleri için imzalamadık. Tam üyelik için bu iki ülkenin uygulaması gereken ya da atması gereken adımların tümü bu memorandumda yer alıyor. Bu konuda bazı adımlar atıldı. Ancak tüm unsurların bu iki ülke tarafından tamamen uygulandığını söylemek mümkün değil. Sonuçta bu iki ülkenin sadece silah ambargosunu kaldırmaları yetmez, bunun kalıcı olması lazım. Üye olduktan sonra da bu tür geri adımların atılmaması gerekiyor. Bizim hem Meclis’e hem de halkımıza dönüp iki ülkenin de somut adımlar attığını göstermemiz gerekiyor. Bu bakımdan takvim de bu iki ülkeye bağlı.”

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ERDOĞAN’LA DA GÖRÜŞECEK

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine Macaristan’ın yeşil ışık yakmasının ardından gözler Ankara’ya döndü. Önümüzdeki hafta İsveç’in yeni seçilen Başbakanı Ulf Kristersson’un beklenen Türkiye ziyareti öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ziyareti kritik bir önemde. Stoltenberg 3 gün sürmesi planlanan ziyaretinde başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelecek. Görüşmelerde ağırlıklı gündem maddesinin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği olması bekleniyor.