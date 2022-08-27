İsveç ve Finlandiya ile ilk toplantı Helsinki’de yapıldı

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Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, toplantıyla ilgili şunlar aktarıldı:

“Heyete Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etmiş, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve MİT temsilcileri yer almıştır. İsveç heyetine Başbakanlık Devlet Sekreteri Oscar Stenström, Finlandiya heyetine Dışişleri Bakanlığı’nda Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara başkanlık etmiş, adalet, güvenlik ve istihbarat kurumlarından temsilciler hazır bulunmuştur.

SOMUT ADIMLAR

Görüşmelerde esaslar belirlenmiş, Muhtıra’da kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesine yönelik gelişmeler gözden geçirilmiş, atılması gereken somut adımlar üzerinde durulmuştur.

Finlandiya ve İsveç, Üçlü Muhtıra’da kayıtlı, terörizmle mücadelede Türkiye’yle tam dayanışma ve işbirliği sergileyecekleri, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verecekleri, PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacakları taahhütlerini yinelemişlerdir. Ele alınan konularda somut ilerleme kaydedilmesi için ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde işbirliğinin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalınmıştır.”

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Öte yandan İbrahim Kalın, Helsinki’de, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ile İsveç ve Finlandiya’nın başvuru süreçleri, Ukrayna savaşının küresel etkileri, Ege, Akdeniz, Suriye ve mülteci meseleleri ile terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.