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İsveç PKK’lı teröristi iade etti

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#İsveç#PKK#Terörist
İsveç PKK’lı teröristi iade etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 07:00

İsveç, hakkında terör örgütü PKK üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti.

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İsveç'te perşembe günü gözaltına alınan Mahmut Tat, işlemlerinin tamamlanmasının ardından başkent Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'ndan havalanan tarifeli uçakla önceki akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Polislerce uçaktan alınan Tat, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen ve İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Tat, işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Tat, tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.

İSMİ LİSTEDE YOK

Tunceli'de, 2015 yılında terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine katıldığı suçlamasıyla hakkında açılan davada 6 yıl 10 ay hapis cezası alan Tat, İsveç'e kaçmıştı. Mahmut Tat’ın isminin Türkiye’nin İsveç’ten iadesini istediği teröristler arasında olmadığı öğrenildi.

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#İsveç#PKK#Terörist

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