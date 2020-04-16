İsveç Konsolosluğu Nerededir? İsveç Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri

İsveç konsolosluğu yıllardan beridir hizmet veren en eski konsolosluklardan biridir. İsveç konsolosluğu iki ülkenin anlaşması neticesinde açılmış olan konsolosluktur. İsveç Büyükelçiliği de bu konsoloslukta yer alır.

İsveç Konsolosluğu Nerededir?

İsveç konsolosluğu İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alır. Beyoğlu ilçesinin İstiklal Caddesinde bulunur.

İsveç Konsolosluğu Adresi

İstiklal Caddesi 247, Batı girişi (İsveç Başkonsolosluğu ve İsveç Araştırma Enstitüsü)

Şah Kulu Bostanı Sk, Güney girişi (Vize, göç, konsolosluk işlemleri ve genel sorular)

İsveç konsolosluğunun ayrıca posta adresi de bulunmaktadır. İşte İsveç konsolosluğu posta adresi;

P.K. 125

34433 Beyoğlu

İstanbul

Türkiye

İsveç Konsolosluğu Telefon Numarası

Konsolosluk işlemleri ve diğer işlemler için;

Telefon Numarası: +90 212 334 06 00

Vize ve göç işlemleri için;

Telefon Numarası: +90 212 334 06 06

İsveç Konsolosluğu İletişim Bilgileri

Faks Numarası: +90 212 334 06 28

E-Mail: generalkonsulat.istanbul@gov.se

Konsolosluk ve İsveç pasaportu için e-mail: generalkonsulat.istanbul-konsul@gov.se

Vize ve göç işlemleri için e-mail: generalkonsulat.istanbul-visum@gov.se

İsveç Konsolosluğu Çalışma Saatleri

Pazartesi: 08:30 - 16:00

Salı: 08:30 - 16:00

Çarşamba: 08:30 - 16:00

Perşembe 08:30 - 16:00

Cuma: 09:30 - 13:00

Cumartesi: Kapalı

Pazar: Kapalı

İsveç konsolosluğu ile ilgili her türlü işlemleriniz için konsolosluğun çalışma saatlerine mutlaka dikkat etmelisiniz. İsveç başkonsolosluğu resmi tatillerde hizmet vermemektedir.