İsveç için kritik buluşma

Haberin Devamı

Temmuz ayındaki NATO’nun Vilnius Zirvesi’ne günler kala, İsveç’in NATO üyeliği sürecinde gözler Ankara’da yarın yapılacak toplantıya çevrildi. Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından kurulan Daimi Ortak Mekanizma’nın 4’üncü toplantısında Türk heyetine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirilen Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç başkanlık edecek. Ortak Daimi Mekanizma toplantısı, Türkiye’nin İsveç ile ilgili kararının şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor.

İSVEÇ’İN KARNESİ

Toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar’ın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT Başkanlığı’ndan temsilciler de yer alacak. Geçtiğimiz yıl Madrid’de Türkiye, Finlandiya ve Türkiye tarafından imzalanan Üçlü Muhtıra’da kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesine yönelik gelişmelerin değerlendirileceği görüşmelerde, İsveç’in atması gereken adımlar gözden geçirilecek.

Haberin Devamı

MADRİD SÖZLERİ

Finlandiya ve İsveç, Üçlü Muhtıra’da kayıtlı, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye’yle tam dayanışma ve işbirliği sergileyecekleri, Türkiye’nin milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Ankara’ya destek verecekleri, terör örgütleri PKK/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacakları yönünde taahhütlerde bulmuşlardı. Bu kapsamda, nisan ayında Finlandiya’nın üyeliğine onay veren Ankara, İsveç’in ise özelikle terör konusunda sergilediği tutumun tatmin edici olmadığına dikkat çekiyor. İsveç’in Türkiye’nin talebi doğrultusunda hazırladığı yeni terörle mücadele yasası 1 Haziran’da yürürlüğe girmişti.

İLK İADE KARARI ALINDI

İsveç, uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş bir terör örgütü PKK sempatizanını Türkiye’ye iade etmeyi kabul etti. Haber ajansı AFP’ye konuşan İsveç Adalet Bakanlığı yetkilisi Ashraf Ahmed, “35 yaşındaki Türk vatandaşının iadesine karar verildiğini” söyledi. Ahmed, söz konusu kişinin Türkiye’de uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hapsedileceğini kaydetti. Ankara, NATO üyesi olmak isteyen Stockholm’ü “teröre yuva olmakla” suçluyordu. Türkiye’den üyelik vizesi almak isteyen Stockholm yönetimi, İttifak’a başvurusundan beri terör mevzuatını sıkılaştırmak için bir anayasa değişikliği yapmış, iki yeni yasa çıkarmıştı.