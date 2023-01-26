‘İsveç hükümetini yargıya taşıyoruz’

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti: “Kutsal kitabımız, Kuran-ı Kerim’i yakmaya çalışarak, değerlerimize saldıran bu vandallık, bu barbarlık, bu düşmanlık dünyanın hiçbir yerinde fikir hürriyeti olarak pazarlanamaz. Budüpedüz bir nefret suçudur. İYİ Parti olarak bir adım atıyoruz. Cuma günü, Stockholm’deki bir yerel mahkemede, failler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. İsveç hükümetiniyargıya şikâyet edeceğiz. Bu davayı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin, ilgili maddeleri kapsamında açacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bizi haklı bulacak. İşte örnek yol budur.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Sinan Ateş suikastinin üzerinden geçen 26 günün ardındangörüyorum ki bu olay, artık aileyi aşmış ve devlet yönetiminde ciddiyetin ne denli kaybolduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Madem öyle, mesuliyet senin Sayın Erdoğan. Devletin gücünü kullanarak gerçek failleri örtbas etmeye çalışıyorlar. Bu olayın peşinde olacağız.

Haberin Devamı

Sayın Erdoğan, seçim tarihini, 14 Mayıs olarak açıkladı.Neden seçimlere bu kadar az bir süre kala erken seçim kararı aldılar? Çünkü, gençlerden korkuyorlar.Okulların açık olduğu, hatta sınavların olduğu bir dönemde seçim gençlere ‘oy kullanmayın’ demektir. Seçim için memleketlerine dönmek zorundalar.Her bir gencimizin oyunu kullanması için çalışacağız.”

AĞAÇTAN SAAT HEDİYESİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin haftalık TBMM grup toplantısında kürsüde Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş’a söz verdi. Orman işçilerinin ve orman köylülerinin sorunlarından bahseden Durmuş, Akşener’e yasadışı şekilde kesilen bir ağaçtan yapılan saati hediye etti. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)