İsveç heyeti Ankara’da: Gündem terör örgütlerine karşı yeni adımlar

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İki ülke arasında daha önce yapılması planlanan toplantı İsveç heyetini taşıyan uçağın arızalanması sonrasında ertelenmişti. Hürriyet’e bilgi veren diplomatik kaynaklar, toplantının iki ülke kurumları arasında terörizm konularındaki işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunun altını çizdi. Dışişleri Bakanlığı’nda yapılacak toplantıda Ankara’nın gündeminde öne çıkan dört önemli madde var.

İŞTE O 4 MADDE

- Bunlar arasında İsveç’ten terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve FETÖ’ye karşı atılması beklenen ilave adımlar birinci sırada yer alıyor.

- Kaynaklar, toplantıda Dışişleri Bakanı Fidan’ın İsveç heyetine, “Söz konusu terör örgütlerinin finansman ve propaganda faaliyetlerinin sonlandırılması” konusunda Türkiye’nin beklentisini de dile getireceğini ifade etti.

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- İsveç’in NATO üyeliği sürecinde Ankara’nın en önemli beklentilerinden biri savunma sanayisi alanında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıydı. İsveç’in kısıtlamaları kaldırmasının ardından şimdi yeni dönemde sonuç odaklı ve uzun vadeli bir işbirliği geliştirilmesi konusu da toplantıda gündemde olacak.

- Ankara, Avrupa’da aşırı sağ siyasetin yükselişinden de endişe duyuyor. Hürriyet’e bilgi veren diplomatik kaynaklar, bu konunun da İsveç heyetiyle yapılacak toplantıda gündeme geleceğini, Avrupa’da yükselen aşırı sağ, İslam karşıtlığı ve ırkçılık akımlarından duyulan endişenin dile getirileceğini ve bu akımlarla etkili şekilde mücadele beklentisinin aktarılacağını ifade etti.

NATO’YA GİRİŞ ŞARTI

Rusya- Ukrayna savaşının ardından İsveç ve Finlandiya güvenlik endişeleri ile NATO çatısı altına girmek istemiş, Türkiye’nin ise onay vermek için terör örgütleri ile mücadele konusunda şartları olmuştu. Bu süreçte İsveç, “terör örgütü ile angajmana girilmesi” ve “terör örgütüne destek verilmesi” halinde örgütlenme özgürlüğünün sınırlandırılması için 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde anayasa değişikliği yaptı.