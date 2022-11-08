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İsveç Başbakanı Türkiye’de

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsveç#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 17:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u resmi törenle karşıladı.

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kristersson’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Kristersson’un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Kristersson, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

İsveç Başbakanı Türkiye’de
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kristersson merdivenlerde Türkiye ve İsveç bayrakları önünde poz verdi.

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İsveç Başbakanı Türkiye’de

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Kristersson, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Ayrıca törende, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

İsveç Başbakanı Türkiye’de

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsveç#Ankara

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