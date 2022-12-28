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İstismarla suçlanan babanın beraat kararı Yargıtay'da bozuldu

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#İstanbul#Cinsel İstismar#Yargıtay
İstismarla suçlanan babanın beraat kararı Yargıtayda bozuldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 12:34

İstanbul'da kızı T.K.'ye (18) uzun yıllar cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Y.K.'nin (48) beraat kararı, Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi tarafından bozuldu. T.K., “Sonunda adalet yerini buldu. Bu mutluluğun tarifi benim için çok zor" dedi.

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İstanbul'da yaşayan T.K., iddiaya göre 8-9 yaşlarından bu yana babası Y.K.'nin cinsel istismarına maruz kaldı. Küçük yaşlarda babasının davranışlarının 'sevgi'den kaynaklandığını düşünen T.K., okuldaki seminerlerle bu yakın davranışın 'cinsel istismar' olduğunu anladı. Kendisine yaptıklarının istismar olduğunu söylediği babası Y.K., olayları bir başkasına anlatması halinde annesini öldüreceği yönünde tehdit etti. T.K. bir süre sonra bu durumu anneannesine anlattı. Anneannenin anlatmasıyla olayı öğrenen genç kızın annesi A.K., eşine tepki gösterdi. Y.K. ise iddiayı reddetti ve eşi ile çocuklarını evde bir süre hapsetti. 2019 yılının nisan ayında evden annesiyle birlikte kaçan T.K. babası hakkında şikayetçi oldu, A.K. ise boşanma davası açtı.

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BERAAT KARARI ÜST MAHKEMEYE TAŞINDI

İstanbul 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde de Y.K. hakkında cinsel istismar iddiasıyla dava açıldı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan istenen raporda, Y.K'nin beyanlarının doğru olduğu, olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğuna oy birliğiyle karar verildiği belirtildi. Davanın 2021 yılında yapılan karar duruşmasında mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle Y.K.'nin beraatına hükmetti. T.K. ise kararı üst mahkemeye taşıdı. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu.

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YARGITAY KARARINI BOZDU

Dosyaya bakan yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Y.K. hakkında verdiği beraat kararının bozulmasına hükmetti. Y.K., 'cinsel istismar' ve 'tehdit' suçlarından yeniden hakim karşısına çıkacak.

"HİÇBİR KADIN YALNIZ DEĞİLDİR"

Karar sonrası açıklama yapan T.K., “Bundan 1 yıl önce sesimi duyurmuştum. Yıllarca kendi öz babam tarafından tacize uğradım bu süreç benim için çok zorluydu. Adli tıp raporlarım olmasına rağmen beraat almıştı. Ama hiçbir şekilde bu konunun peşini bırakmadım. Sonunda istinafa taşındı ve istinaf beraat kararını onaylamadı. Y.K'nin ceza alması yönünde karar aldı. Özellikle Adalet Bakanımıza saygılarım sonsuz, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, benim yanımda olduğunuz için. Sonunda adalet yerini buldu. Bu mutluluğun tarifi benim için çok zor. Hiçbir kadın yalnız değildir. Adalet isteyin sadece" dedi.

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#İstanbul#Cinsel İstismar#Yargıtay

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